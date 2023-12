Am Samstag waren zwei ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen wieder einmal erfolgreich - der eine im Ausland, der andere in der Regionalliga West.

Wenn es einmal läuft, dann läuft es: So auch im Fall von Lawrence Ennali. Der Flügelflitzer, der vor der Saison von Hannover 96 - Ennali war 2022/2023 an Rot-Weiss Essen ausgeliehen - zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze wechselte, performt aktuell beim Klub von Mannschaftskollege Lukas Podolski.

Nach seinem Premieren-Tor, das gleichbedeutend auch der Siegtreffer war, gegen Pogon Stettin - RevierSport berichtete - traf Ennali auch am nächsten Spieltag: am Samstag, 9. Dezember, beim 1:1 bei Radomiak Radom. Es war der zweite Saisontreffer, hinzu kommt noch eine Torvorlage, für den 21-Jährigen im 11. Liga-Einsatz. "Mittlerweile finde ich mich gut zurecht, habe mich gut eingelebt und bin total glücklich bei Górnik Zabrze zu sein", sagte er zuletzt gegenüber RevierSport. Die Zahlen bestätigen es.

Unter der Woche kam Ennali auch 120 Minuten im Polnischen Pokal zum Einsatz. Zabrze unterlag bei Pogon Stettin mit 1:2 nach Verlängerung.

In Essen kam Ennali, der auch in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet wurde, zu 37 Einsätzen. Er erzielte, vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung der Essener lehnte er ab und wechselte schließlich nach Polen.

Nach zwei Jahren - 2019 bis 2021 - bei Rot-Weiss Essen lehnte einst auch Marco Kehl-Gomez eine Vertragsverlängerung an der Hafenstraße ab und wechselte zum damaligen Drittligisten und heutigen Regionalliga-Bayern-Vertreter Türkgücü München.

Nach einem halben Jahr in Bayern ging die Reise für den ehemaligen RWE-Kapitän zum SGV Freiberg weiter - mittlerweile ein Topklub in der Regionalliga Südwest. "KG", wie er in Essen gerufen wurde, spielt mit dem Klub aus Baden-Württemberg um den Aufstieg in die 3. Liga. Am Samstag (9. Dezember) besiegte Freiberg TSV Schott Mainz mit 3:0 und Kehl-Gomez traf auch ins Netz. Der 31-Jährige, der auch in Freiberg Kapitän ist, erzielte zwei Treffer in 19 Einsätzen.

Freiberg liegt - bei einem ausgetragenen Spiel weniger - aktuell drei Punkte hinter dem Tabellenführer TSG Hoffenheim II. Hier ist mit Vincent Wagner als Trainer ein weiterer ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen tätig.