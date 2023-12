3. Liga: Kellerkinder patzen - Chance für den MSV Duisburg

Am Samstagmittag haben die Teams aus der Abstiegszone der 3. Liga ihre Spiele verloren. Der SV Sandhausen klettert weiter.

Bei Erzgebirge Aue peilt der MSV Duisburg am Samstagnachmittag (16.30 Uhr, hier geht es zum RS-Liveticker) den zweiten Sieg in Serie und den ersten Auswärtserfolg der laufenden Saison an.

Damit könnten die Zebras in der Tabelle klettern und vom 19. auf den 17. Platz springen. Denn sowohl Waldhof Mannheim als auch der VfB Lübeck - aktuell zwei Punkte vor dem MSV - haben ihre Partien am Samstagmittag verloren.

Die Mannheimer blieben beim SV Sandhausen bereits zum zehnten Mal in Serie sieglos. Mit 0:2 verloren sie am Hardtwald. Der frühere Duisburger lieferte seinem Ex-Verein mit seinem Tor zum 1:0 Schützenhilfe im Abstiegskampf (38.), in der Schlussphase sorgte Franck Evina für die Vorentscheidung (84.). Sandhausen setzt mit dem Sieg seinen Positiv-Trend fort und rückt auf den vierten Tabellenplatz vor.

Derweil kassiert Lübeck nach dem 0:1 beim MSV vor einer Woche eine weitere Zu-Null-Pleite. Die fiel im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt deutlich aus, mit 0:4 unterlag der Aufsteiger den Schanzern.

Einmal mehr stach Jannik Mause beim FCI heraus. Der letztjährige Aachener traf doppelt (12., 60.) und erzielte seine Saisontore elf und zwölf. Damit steht er jetzt wieder an der Spitze der Drittliga-Torjägerliste. Ebenso war David Kopacz mit einem Doppelpack erfolgreich (20., 45.+2).

Mit Schlusslicht SC Freiburg II blieb ein weiterer Abstiegskandidat sieglos. Der 1. FC Saarbrücken setzte sich mit 4:0 im Breisgau durch und nahm die Euphorie aus dem Pokal-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt mit. Kasim Rahibic (10., 65.), Dominik Becker (73.) sowie Tim Civeja trafen für den FCS.

Keinen Sieger gab es im Duell von Aufsteiger SSV Ulm 1846 und der U23 von Borussia Dortmund. Felix Higl brachte die Ulmer in Führung (31.), die von Dortmunds Falko Michel in der zweiten Halbzeit ausgeglichen wurde (56.). Der SSV hält als Fünfter damit weiterhin Kontakt zur Spitzengruppe, während die U23 des BVB auf Rang elf steht.