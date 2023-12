3. Liga: Bei Sieg gegen Viktoria Köln - diesen Drittliga-Rekord kann Regensburg aufstellen

Der SSV Jahn Regensburg ist das Maß der Dinge in der 3. Liga. Mit einem Sieg gegen Viktoria Köln winkt den Bayern gar ein neuer Liga-Rekord.

17 Spiele und 40 Punkte, zehn Zähler Vorsprung auf Platz drei: Für den SSV Jahn Regensburg läuft es in der 3. Liga famos. Und noch mehr Zahlen: Die Bayern haben zuletzt zehn Siege in Folge eingefahren.

Sollte der Zweitliga-Absteiger am Sonntag (10. Dezember, 13.30 Uhr) auch den FC Viktoria Köln schlagen, dann würde Regensburg mit dem elften Dreier in Serie einen neuen Drittliga-Rekord aufstellen. Laut SSV-Trainer Joe Enochs spielt der Rekord in den Köpfen seiner Schützlinge überhaupt keine Rolle.

Joe Enochs über...

... die Trainingswoche: "Die Trainingswoche haben wir ganz normal gestalten können. Die Greenkeeper haben gute Arbeit geleistet. Am Freitag sind wir im Gebäude geblieben, weil die Plätze zu gefroren waren. Aber am Samstag werden wir dann unser Abschlusstraining wieder draußen absolvieren. Die Jungs zeigen super mit und geben sich auch mit der Serie nicht zufrieden. Das gefällt mir."

... den FC Viktoria Köln: "Erst einmal muss ich sagen, dass ich Riesen-Respekt vor Olaf Janßen habe. Er ist nicht nur ein guter Trainer, sondern auch ein toller Mensch. Einfach top! Sie haben zuletzt keine guten Ergebnisse eingefahren, aber sie sind sehr gefährlich. Natürlich kommen uns die Ausfälle von Moritz Fritz, Stefano Russo, Michael Schultz und Luca Marseiler entgegen. Aber wir dürfen diesen Gegner trotz der Ausfälle und Sperren nicht unterschätzen. Davor warne ich. Viktoria Köln ist eine richtig gute Drittliga-Mannschaft."

... das Innenleben des Teams und Trainers nach dem Tod von Diawusie: "Wir sind natürlich weiter im Prozess der Trauerbewältigung. Wir sind auf einem guten Weg in diesem Prozess. Es ist uns allen nicht einfach in dieser Situation. Aber ich glaube, dass wir mental kleine Fortschritte gemacht haben."

... den möglichen Drittliga-Rekord von elf Spielen in Serie: "Natürlich ist das eine Auszeichnung für die Mannschaft. Wir haben zehnmal hintereinander gewonnen. Aber wir sind gut damit gefahren, wenn wir nur auf das nächste Spiel geschaut haben. Wir arbeiten für diese Siege sehr hart. Gegen Viktoria wird es wieder ein enges Spiel und es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Der mögliche Rekord spielt dabei keine Rolle."