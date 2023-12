Drittligist MSV Duisburg ist am kommenden Spieltag zu Gast bei Erzgebirge Aue. So sieht die Personalsituation aus.

Die Erleichterung war beim MSV Duisburg nach dem zweiten Saisonsieg riesengroß. Am vergangenen Spieltag besiegte der Tabellenvorletzte den VfB Lübeck im "Sechs-Punkte-Spiel" mit 1:0. Santiago Castaneda erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer und ließ die Schauinsland-Reisen-Arena explodieren.

Es war der erste Dreier unter dem neuen Trainer Boris Schommers, der zuvor aus sechs Drittliga-Partien nur zwei Punkte holte. Der 44-Jährige konnte nach dem Sieg in der Trainingswoche eine positive Stimmung wahrnehmen:

"Man hat es direkt nach dem Abpfiff und auch in der Kabine erlebt. Es war einfach ein sehr schönes Gefühl, diesen Sieg zu feiern. Das war ein wichtiger Moment - für den Verein, für die Fans und auch für die Jungs. Sie haben alles reingeworfen, weil sie diesen Sieg unbedingt wollten. Die Jungs sind schon alle am Dienstag mit einem Lächeln zurückgekehrt. Wir hatten bis jetzt eine gute Trainingswoche."

Weiter geht es für den MSV am Samstagnachmittag (09. Dezember, 16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Können die Zebras den Schwung mitnehmen?

Denn klar ist: Duisburg steckt weiterhin in einer prekären Lage, trotz der Euphorie rund um den jüngsten Sieg. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte. "Wir wissen, dass der Sieg gegen Lübeck ein wichtiger Schritt war. Es muss aber unser klares Ziel sein, weitere Punkte bis zum Winter zu holen", erklärte Schommers am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Bei Caspar sieht es nach seiner Sprunggelenksverletzung ehrlicherweise nicht so gut aus. Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Das wird wirklich eng bis zum Wochenende. Wenn er am Freitag beim Abschlusstraining nicht teilnehmen kann, dann wird er die Reise auch nicht mit antreten. Ähnlich sieht es bei Benny Girth aus, der seit dem Wochenende eine Erkältung hat. Boris Schommers.

Personell muss der Coach erneut auf die Langzeitverletzten Dennis Smarsch (Patellasehnenprobleme), Pascal Köpke (Knieverletzung) und Alaa Bakir (Meniskusverletzung), der aber mittlerweile Fortschritte macht und seit Anfang der Woche im Mannschaftstraining dabei ist, verzichten.

