MSV Duisburg: Duo gegen Aue fraglich, drei U19-Talente im Training dabei

Der MSV Duisburg gastiert am Samstag bei Erzgebirge Aue. Ein Duo um Caspar Jander könnte ausfallen.

Auf den wichtigen Last-Minute-Heimsieg gegen den VfB Lübeck (1:0) möchte der MSV Duisburg am kommenden Wochenende den ersten Auswärtserfolg der Saison folgen lassen. Zum 18. Drittliga-Spieltag gastieren die Zebras am Samstag bei Erzgebirge Aue (16.30 Uhr, RS-Liveticker).

Fraglich war zum Start der Trainingswoche am Dienstag, ob Trainer Boris Schommers in Aue auf Caspar Jander und Benjamin Girth zählen kann. Das Duo konnte nicht gemeinsam mit den Teamkollegen auf dem Platz arbeiten.

Jander hatte sich beim 1:0 gegen Lübeck verletzt, musste in der zweiten Halbzeit aufgrund von Problemen am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Immerhin scheint es das 20 Jahre alte MSV-Juwel nicht schwerer erwischt zu haben. Am Dienstag absolvierte der deutsche Junioren-Nationalspieler eine individuelle Einheit.

Girth fehlte derweil erkrankt. Der in dieser Saison noch torlose Angreifer spielte zuletzt aber ohnehin nur eine Nebenrolle. An den letzten drei Spieltagen schmorte er über die vollen 90 Minuten auf der Bank. Schommers setzte im Sturmzentrum zuletzt lieber auf den etatmäßigen Innenverteidiger Sebastian Mai.





Und womöglich bald auch auf Kaan Inanoglu. Wie bereits von RS angekündigt, darf sich der 18 Jahre alte Stürmer aus der A-Jugend in dieser Woche im Training zeigen. Inanoglu bringt die Empfehlung von acht Treffern in neun Einsätzen in der U19-Bundesliga West mit. Erst am Wochenende hatte er einen Doppelpack zum 4:2-Sieg gegen den 1. FC Köln beigesteuert.

Ebenfalls mit dem Drittliga-Team auf dem Trainingsplatz: Die Talente Batuhan Yavuz und Fotios Adamidis. Rechtsverteidiger Yavuz trägt in der U19 die Kapitänsbinde und läuft für die türkische Junioren-Nationalmannschaft auf, während Adamidis bei den Junioren im Tor steht.

Sicher verzichten müssen die Duisburger weiterhin auf die Langzeitverletzten Dennis Smarsch (Patellasehnenprobleme), Pascal Köpke (Knieverletzung) und Alaa Bakir (Meniskusverletzung).