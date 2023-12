3. Liga: BVB II schießt 1860 München tiefer in die Krise

Die U23 von Borussia Dortmund hat den Drittliga-Spieltag mit einem Heimsieg gegen 1860 München vollendet.

Siege waren bei der U23 von Borussia Dortmund zuletzt rar gesät. Einen gab es an den vergangenen sieben Spieltagen, zuletzt blieben die BVB-Talente viermal am Stück erfolglos.

Dieser Serie hat die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann an diesem Sonntagabend eindrucksvoll ein Ende gesetzt. Zum Abschluss des 17. Spieltags der 3. Liga setzten sich die Dortmunder im Heimspiel mit 3:0 gegen 1860 München durch.

Damit klettert der BVB einige Tabellenränge nach oben und belegt jetzt den zehnten Platz. In München dürfte es nach der dritten Pleite aus den vergangenen vier Spielen hingegen ungemütlich werden. 1860 steht nur drei Punkte über Rang 16 - und der dort platzierte Hallesche FC hat noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Bis zum ersten Abstiegsplatz sind es sechs Zähler.

Im Stadion Rote Erde boten sich beiden Mannschaften am Sonntagabend im ersten Durchgang teils verheißungsvolle Chancen auf die Führung. Doch es ging torlos in die Pause.

Nach Wiederanpfiff reichten den Borussen 18 Minuten, um das 0:0 in den Endstand zu verwandeln: Ole Pohlmann brachte die Gastgeber mit einem Schuss von der Strafraumkante in Führung (63.). Inzwischen hatte der Schnee in Dortmund eingesetzt, es wurde mit einem orangen Ball gespielt. Und den bugsierte Julian Hettwer zum 2:0 über die Linie (78.). Nur drei Minuten später vollendete Ayman Azhil einen Konter des BVB zur Vorentscheidung (81.).

Die Dortmunder sind am kommenden Spieltag beim SSV Ulm 1846 gefordert (Samstag, 14 Uhr), während 1860 München zeitgleich Rot-Weiss Essen empfängt.

Borussia Dortmund U23 - 1860 München 3:0

Dortmund: Ostrzinski - Tattermusch, Suver, Pfanne, Bueno - Azhil (90. Lütke-Frie), Roggow, Pohlmann (90. Kamara) - Hettwer (87. Bamba), Eberwein, Elongo-Yombo. - Trainer: Zimmermann

München: Richter - Kwadwo, Verlaat, Lang, Greilinger (84. Greilinger) - Rieder, Starke - Schröter, Zejnullahu (64. Vrenezi), Guttau - Lakenmacher (84. Ludewig). - Trainer: Jacobacci

Tore: 1:0 Pohlmann (63.), 2:0 Hettwer (78.), 3:0 Azhil (81.)

Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt)

Zuschauer: 2000