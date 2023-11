Option für die DFB-Elf? Früherer Drittliga-Torjäger Undav sorgt für Furore

Bundesligist VfB Stuttgart konnte auch die Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt siegreich gestalten – dank Doppeltorschütze Deniz Undav.

Der VfB Stuttgart eilt in der Bundesliga von Sieg zu Sieg. Nach 15 Partien stehen die Schwaben mit 27 Punkten sensationell auf Tabellenplatz drei und liegen damit auf Kurs Champions League. Stuttgart spielt einen attraktiven, mutigen Offensivfußball, der in der bisherigen Spielzeit Früchte trägt.

Der Hauptgarant für den Erfolg ist Top-Torjäger Serhou Guirassy, der bereits unfassbare 15 Treffer erzielte, doch auch ein anderer Stürmer sorgt momentan für Furore: Die Rede ist von Deniz Undav. Der 27-Jährige, der zu Saisonbeginn noch mit einem Außenbandteilriss im Knie passen musste, ist aktuell in einer bestechenden Verfassung. In den vergangenen sieben Bundesliga-Partien traf er siebenmal.

Am vergangenen Spieltag avancierte Undav beim 2:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt mit einem Doppelpack zum Matchwinner und wurde in die "kicker"-Elf des Tages gewählt. Weil Guirassy nach seiner Verletzung und der Länderspielpause noch nicht komplett fit war, stürmte Undav vorne als einzige Spitze. Mittlerweile wird der 1,79-Meter-Mann sogar als ernsthafte Option für die deutsche Nationalmannschaft gehandelt. Dabei wäre Undav auch für die Türkei spielberechtigt.

Ob er sich bei einer möglichen Nominierung für die DFB-Elf oder die türkische Nationalmannschaft entscheiden würde, konnte der Mittelstürmer im Sky-Interview noch nicht beantworten: "Da bin ich offen. Ich versuche es zu genießen. Wenn ein Telefonat kommen sollte, muss man gucken, welche Option die beste wäre. Ich bin da relativ offen, mal gucken, was passiert. Für mich ist das alles neu, da ich erst seit zweieinhalb Jahren professionell in einer Liga bin."

2020 spielte Undav noch in der 3. Liga unter Christian Neidhart

Was Undav damit meint: Seinen Durchbruch feierte er einst in der 3. Liga. Der frühere Trainer von Rot-Weiss Essen, Christian Neidhart, lotste den Stürmer 2018 von Eintracht Braunschweig II zum SV Meppen. Dort entwickelte sich der abschlussstarke Deutsch-Türke zum absoluten Leistungsträger und steuerte in der Saison 2019/20 in 34 Liga-Partien 30 Scorerpunkte (17 Tore, 13 Vorlagen) bei.

Durch diese starken Leistungen wurde Royale Union Saint Gilloise aus Belgien auf ihn aufmerksam. Im ersten Jahr schaffte er mit dem Verein den Aufstieg in die 1. Liga und in der darauffolgenden Saison schoss er Saint Gilloise mit 25 Treffern zur Vizemeisterschaft in Belgien und in den Europapokal.

Als amtierender Torschützenkönig wechselte Undav dann für 7 Millionen Euro nach England zu Brighton & Hove Albion. Für diese Saison wurde er nach Stuttgart verliehen. Falls der 27-Jährige seine starke Form bestätigen kann, dann wird der VfB wohl die Kaufoption, die im zweistelligen Millionenbereich liegt, ziehen.