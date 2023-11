3. Liga: An diesem RWE-Volltreffer war auch Waldhof Mannheim dran

Auch dank eines Sommer-Neuzugangs spielt Rot-Weiss Essen eine starke Saison. Im Werben um ihn setzte sich RWE unter anderem gegen Waldhof Mannheim durch.

Erst seit diesem Sommer trägt Vinko Sapina das Trikot von Rot-Weiss Essen, doch der 28-Jährige ist nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft von Christoph Dabrowski.

Sapina fungiert als Dirigent und Schaltzentrale im defensiven Mittelfeld und hat nach dem Aus von Felix Bastians sogar die Kapitänsbinde übernommen. Der Deutsch-Kroate gilt als Königstransfer der Bergeborbecker, die ihn in der zurückliegenden Wechselperiode vom SC Verl verpflichteten - und sich dabei unter anderem gegen Waldhof Mannheim durchsetzten.

Das hat der Mannheimer Sport-Geschäftsführer Tim Schork laut "Mannheimer Morgen" im Fanradio "Doppelpass On Air" verraten. Am Ende aber erhielten die Essener den Zuschlag - da Sapina hier das "beste Gefühl" hatte, wie er im RS-Interview nach seinem Wechsel verriet.

"RWE hatte frühzeitig Interesse signalisiert", sagte Sapina damals weiter. "Ich hatte echt gute Gespräche mit den RWE-Verantwortlichen. Auch Trainer Christoph Dabrowski war dabei. Er hat mir aufgezeigt, was RWE in der kommenden Saison und in Zukunft vorhat. Darauf habe ich großen Bock. Und als die Verantwortlichen mich dann durch das Stadion und Trainingsgelände geführt haben, war ich einfach nur beeindruckt."

Und die Mannheimer? Die hatten nicht nur bei Sapina das Nachsehen. "Mit einer mittleren zweistelligen Anzahl an Spielern" habe es Gespräche gegeben, erklärte Schork. Neben Sapina sei Waldhof unter anderem auch an Jannik Mause und Malik Batmaz interessiert gewesen.

Doch die beiden Stürmer entschieden sich für den FC Ingolstadt und Preußen Münster, wo sie bislang voll durchstarten. Mause steht bereits bei neun Treffern für den FCI, sieben Mal war Batmaz für die Adlerträger erfolgreich.

Die Spieler, die Mannheim letztendlich verpflichtete, konnten die durch Abgänge wie Marco Höger, Marc Schnatterer oder Dominik Martinovic entstandene Lücke hingegen noch nicht schließen. Die Mannschaft von Rüdiger Rehm kriselt gewaltig. Nach sieben sieglosen Partien ist der Verein auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht.