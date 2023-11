RWE-Kommentar: Trotz Siegesserie - der Blick für die Realität muss bleiben

Rot-Weiss Essen ist eines der Teams der Stunde in der 3. Liga. Wichtig ist es, den Blick für die Realität nicht zu verlieren. Ein Kommentar.

Knapp 40 Prozent der Spiele in der 3. Liga liegen hinter uns. Und Rot-Weiss Essen mischt ganz vorne mit. Platz drei, der aktuell zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen würde, ist eine starke Momentaufnahme für RWE.

Und natürlich ist es ein Thema, dass aktuell der Gegner in der Relegation der FC Schalke wäre. Aber nur ein nettes Plauderthema, mehr eben nicht. Denn es bleibt dabei. Schalke wird sich sicher retten und noch den ein oder anderen Platz klettern.

Und Essen wird es schwer haben, diesen dritten Platz zu verteidigen. Natürlich dürfen die Fans träumen, wer sollte es ihnen verübeln. Aber wenn man aus dem Traum aufwacht, dann bleibt festzuhalten.

Bei RWE klappt derzeit einfach alles. Richtige Wechsel, keine neuen Ausfälle, späte Tore, dazu ein überragender Torwart. Das sollten alle im Verein genießen, dass man im Winter 2023 diese Ruhe hat, gepaart mit einer gewissen Euphorie, die sich die Mannschaft erarbeitet hat.

Wichtig für RWE: Es scheint ein Jahr ohne Existenzkampf zu werden, ein Jahr, wo in Ruhe die Zukunft geplant werden kann. Ein Jahr, wo nach der Winterpause nicht der große Druck herrscht, den man in den letzten Jahren gewohnt war.

Und jetzt wird auch belohnt, was viele in Frage gestellt haben. War es richtig, an Trainer Christoph Dabrowski festgehalten zu haben? RWE-Boss Marcus Uhlig hat sich hier so klar positioniert wie noch nie ein RWE-Verantwortlicher in den letzten Jahren.





Man kann sich in Essen an keinen Trainer erinnern, der auch in negativen Phasen diese beeindruckende Treue vom Verein erhalten hat. Das hat sich vorerst ausgezahlt, Uhlig wird dafür belohnt, dass er viel Gegenwind ausgehalten hat.

Nun schweben sie derzeit auf einer Welle des Erfolges. Sie sollten alles mitnehmen was geht, denn in dieser 3. Liga kann der Wind schnell drehen. Die Mannschaft scheint aus Unterhaching (0:4) und Verl (0:5) gelernt zu haben, dass es nur geht, wenn alle auf Hochtouren laufen. Und auch das ist keine Garantie, dass Serien ausgebaut werden.

Nur haben sie jetzt die Basis gelegt, dass man auch eine kleine Schwächephase verkraften kann, denn die kann kommen, sollten Schlüsselspieler wie Vinko Sapina oder Felix Götze mal länger ausfallen. Und das ist keine Schwarzmalerei in Zeiten des Erfolges, sondern die Realität mit Blick auf die Breite des Kaders, die im Winter angegangen werden könnte.

Denn es ist immer wichtig zu wissen, wo man herkommt und Erfolge und Misserfolge richtig einzuordnen. Und RWE ist vermutlich nicht so gut wie es die letzten Ergebnisse aussagen, aber auch nicht so schlecht wie die Klatschen zuvor vermuten ließen.

Die Wahrheit liegt in der Mitte und nun kann die Zukunft geplant werden, damit man sich in der Zukunft nicht mehr wundert, dass die Essener so weit vorne in der 3. Liga auftauchen.