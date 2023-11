Drittligist Rot-Weiss Essen geht mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Gegen Mannheim gab es den fünften Sieg in Folge.

Rot-Weiss Essen eilt in der 3. Liga von Sieg zu Sieg. Gegen den SV Waldhof Mannheim feierte RWE bereits den fünften Liga-Dreier in Serie. Der 2:0-Erfolg war der achte Saisonsieg.

Zum Vergleich: In der vergangenen Spielzeit holten die Essener in 38 Spielen gerade einmal neun Siege, darunter das 2:0 am Grünen Tisch beim FSV Zwickau. Auch an diesen Zahlen ist die Weiterentwicklung der Mannschaft klar erkennbar.

Zuletzt fünf Siege in Folge gelangen der Hafenstraßen-Elf in der Aufstiegssaison 2021/22: 6:1 gegen den Bonner SC, 1:0 beim SV Straelen, 2:1 gegen den Wuppertaler SV, 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf II und 1:0 beim VfB Homberg. Damals lagen allerdings der Jahreswechsel und der Beginn der Rückrunde zwischen dieser Siegesserie. Dazu war RWE in dieser Zeit das Maß aller Dinge in der Liga, deswegen sind die aktuellen fünf Siege in Folge nochmal deutlich anders zu bewerten.

Nach der Länderspielpause (25. November, 14 Uhr) ist die Mannschaft von Chefcoach Christoph Dabrowski zu Gast beim FC Ingolstadt. Der FCI stellt mit 27 Treffern, hinter dem SC Verl, die beste Offensive der Liga. In sieben Heimspielen erzielten die Schanzer schon 18 Treffer, kein Team traf häufiger. RWE wird allerdings mit ordentlich Selbstvertrauen anreisen – und versuchen den eigenen Erfolgslauf weiter fortzuführen.

Denn: Es ist schon sehr lange her, dass Rot-Weiss Essen zuletzt im Profifußball fünfmal in Serie gewann. Man muss zurück in die Saison 2003/04 gehen. Damals legte RWE einen irren Schlussspurt hin und wurde souverän Drittliga-Meister.

Insgesamt neun Siege in Folge konnten die Fans vom 10. April bis zum 05. Juni 2004 bejubeln. Highlight war der 7:0-Erfolg bei der U23 des FC Schalke 04 an der Wattenscheider Lohrheide, der gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die 2. Liga war. Dieser Rekord ist nur ganz schwer zu knacken.