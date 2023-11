Drittligist Rot-Weiss Essen besiegte den SV Waldhof Mannheim mit 2:0. Cedric Harenbrock erzielte das 1:0.

Cedric Harenbrock ist ein Mann für die Führungstore. Alle vier Treffer, die er bislang für Rot-Weiss Essen in der 3. Liga erzielte, führten jeweils zum 1:0.

So auch am Sonntag gegen den SV Waldhof Mannheim: Nach einer Flanke von Innenverteidiger José-Enrique Ríos Alonso hämmerte der Blondschopf den Ball am zweiten Pfosten per Direktabnahme sehenswert zur 1:0-Führung für RWE in die Maschen.

Es war der Dosenöffner in der 68. Minute, nur fünf Minuten später machte Marvin Obuz den Deckel drauf und traf zum 2:0-Endstand. Diesen Treffer legte Harenbrock mustergültig vor, somit war er an beiden Toren direkt beteiligt.

"Ich denke, so spektakulär war es jetzt nicht, aber es war schon ein schönes Tor. Den Ball habe ich perfekt getroffen", sagte der 25-Jährige anschließend über seinen Treffer. Dabei war Harenbrock in der ersten Halbzeit mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden.

Insgesamt sprach der dienstälteste RWE-Spieler eher von einem pomadigen Auftritt im ersten Durchgang: "Da haben wir uns etwas einlullen lassen, das war alles ein wenig träge. In der ersten Halbzeit war ich gar nicht zufrieden. Man unterhält sich auch mit den Mitspielern und dann gab es auch aufmunternde Worte. Felix Götze hat mir gesagt, dass ich noch ein Tor mache und dann ist alles egal. So kam es dann auch. Man muss dranbleiben und braucht sich gar nicht so viele Gedanken machen, was nicht geklappt hat. Das habe ich gemacht."

Beeindruckt zeigte sich Harenbrock dann nicht nur von der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, sondern auch von der Reaktion auf den verschossenen Elfmeter von Marvin Obuz. RWE spielte druckvoll nach vorne und belohnte sich mit einem Doppelschlag. "Wir sind drangeblieben und haben nach dem verschossenen Elfmeter nicht den Kopf hängen lassen", freute sich der Mittelfeldmann.

Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich die Essener spielerisch deutlich weiterentwickelt und die Neuzugänge Vinko Sapina, Lucas Brumme und Marvin Obuz haben sich zu Leistungsträgern gemausert, auch Leonardo Vonic und Eric Voufack gehören mittlerweile zur ersten Elf.

Alle wollen das gleiche. Wir sind alle gute Kicker und wollen auch Fußball spielen. Das setzen wir um, weil wir genau diese Leute in den Reihen haben und das macht uns auch so stark. Cedric Harenbrock.

Auch das ist für Harenbrock ein Grund, warum es aktuell so gut läuft: "Die machen es einfach gut und es macht Spaß, mit ihnen zu spielen. Alle wollen das gleiche. Wir sind alle gute Kicker und wollen auch Fußball spielen. Das setzen wir um, weil wir genau diese Leute in den Reihen haben und das macht uns auch so stark."

Durch den fünften Liga-Dreier in Serie festigte RWE den dritten Tabellenplatz und geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf den SC Verl in die Länderspielpause.





Harenbrock möchte diesen Rang auch nicht kampflos aufgeben: "Der dritte Platz ist eine schöne Momentaufnahme. Jeder von uns will nach jedem Spiel in der Kurve stehen und feiern. Das will ich in den nächsten Wochen auch, dass wir da oben stehen und von oben grüßen."

Die nächste Aufgabe heißt FC Ingolstadt. Am 25. November (14 Uhr) sind die Essener zu Gast im Audi Sportpark. Der gleiche Ort, wo Cedric Harenbrock im Februar seinen allerersten Drittliga-Treffer erzielte.