MSV Duisburg: Kölle glücklich über Rückkehr - Mai: "Läuft einfach alles gegen uns"

Nach knapp dreimonatiger Verletzungspause kehrte Niklas Kölle gegen Ingolstadt ins Team des MSV Duisburg zurück. Kapitän Sebastian Mai fand wieder mal deutliche Worte.

Am ersten Spieltag hatte sich Niklas Kölle in Freiburg schwer an der Schulter verletzt, zum ersten Mal nach zehn Wochen konnte der Linksaußen vor der Heimniederlage gegen Ingolstadt (1:2) wieder vollumfänglich mit der Mannschaft trainieren. In den letzten 25 Minuten durfte sich der 23-Jährige wieder beweisen - die nächste Pleite konnte er allerdings nicht verhindern.

„Ich bin sehr zufrieden und glücklich, wieder bei der Mannschaft zu sein, auch wenn wir uns alle einen Heimsieg ausgemalt hatten. Es ist sehr bitter, dass es nicht nicht zu einem Punkt gereicht hat“, sagte Kölle, der im Vergleich zum Mannheim-Spiel einen weiteren Fortschritt erkannte.

Dass der Flügelflitzer noch nicht bei 100 Prozent ist, war sofort zu spüren. Sein Kopf sei dafür komplett frei. Nun versuche Kölle weiter Gas zu geben, um möglichst schnell an seine gute Form vom Ende der Vorsaison anknüpfen zu können. „Er belebt das Training und ist von der Art her ein guter Typ für die Mannschaft. Das wird uns guttun, aber er muss in der nächsten Zeit weiter Spielpraxis bekommen“, sagte sein Trainer Boris Schommers.

Auch Kapitän Sebastian Mai hat sich über das Comeback seines Mitspielers gefreut. Denn mit Kölle soll die Offensive wieder mehr belebt werden. Gegen den FCI war eher die Chancenverwertung das Problem. „Das Spiel dürfen wir niemals verlieren. Wir haben vier bis fünf Großchancen und machen ein Tor durch einen Elfmeter. Von vorne bis hinten läuft einfach alles gegen uns. Da ist es schwer, sich aufzubäumen“, sagte Mai.





Der Kapitän weiter: „Es nützt nichts. Du musst kämpfen. Es geht um den Verein und jeden einzelnen Spieler und Funktionär. Die Fans gehören auch dazu. Wir müssen alle zusammenrücken. Ich verstehe, wenn die Einstellung von den Rängen negativ ist. Aber es hilft niemanden, gefrustet nach Hause zu gehen. Wir müssen versuchen, positiver ranzugehen.“

Und auch zum Trainerwechsel hat sich Mai nach dem Ingolstadt-Spiel noch mal geäußert. Vier Wochen steht Schommers nun schon beim MSV an der Seitenlinie, die Ergebnisse sprechen nicht für ihn. Die Zebras konnten unter der Regie des 44-Jährigen noch kein Spiel gewinnen.

„Spielerisch ist schon etwas zu erkennen. Es ist leider ein Prozess und ich weiß, dass das keiner hören will und wenn man es in einem Interview liest oder hört, dass man dann denkt ,halt die Fresse, das sagst du doch nur so‘, aber es ist leider so und klar erwartet jeder, dass sofort alles anders läuft nach einem Trainerwechsel. Aber es ist momentan einfach eine schwierige Situation für alle. Wir haben wenig Zeit, wir müssen punkten.“