BVB II: Auch gegen Kellerkind kein Sieg - Flügelflitzer sieht Gelb-Rot

Borussia Dortmund II blieb auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg. Gegen Aufsteiger VfB Lübeck langte es nur zu einem 1:1-Remis.

Für die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Dortmund läuft es aktuell nicht nach Plan. Gegen Kellerkind VfB Lübeck trennte sich der BVB-Nachwuchs 1:1-Unentschieden. In den letzten sieben Begegnungen gelang der Dortmunder U23-Mannschaft nur ein Sieg.

Und, trotzdem: Die Borussia ist Zehnter und hat aktuell einen Acht-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der Aufsteiger aus Lübeck belegt.

"Wir waren im Ballbesitz einen Tick zu langsam und haben es nicht geschafft so schnell in die Tiefe zu spielen, wie wir es wollten. Trotzdem sind wir durch einen Standard in Führung gegangen. Da müssen wir einfach mal auch in der Lage sein, dass wir so ein Spiel zu Null gewinnen. Den Lübeckern ist ja, da muss man ehrlich sein, nicht viel gelungen. Sie standen sehr tief und haben intensiv verteidigt - und trotzdem getroffen. Uns fehlt da noch die Reife, um so eine Führung zu verwalten", meinte Jan Zimmermann.

Der BVB-II-Trainer wollte auch aufgrund der vielen verletzten Spieler nicht jammern: "Natürlich hat uns viel Qualität gefehlt. Aber ich will da keine Ausreden suchen. Auch, wenn uns Spieler wie Justin Butler, Paul Besong oder Michael Eberwein in so einem Spiel gefehlt haben."

[b]Die Statistik zum Spiel[/b]

Borussia Dortmund II: Estevao - Göbel (89. Tattermusch), Pfanne, Blank, Bueno - Roggow (46. Suver), Kamara (72. Bamba) - Hettwer (83. Semic), Pohlmann, F. Michel - Elongo-Yombo (83. Nischalke)

VfB Lübeck: Klewin - M. Hauptmann, Grupe, Reddemann, Sternberg - Egerer, Boland - Gözüsirin (88. Sommer), J.-M. Schneider (88. Löhden), Mar. Thiel (75. Farrona Pulido) - Akono (67. Facklam)

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Fürstenfeldbruck)

Tore: 1:0 Elongo-Yombo (62.), 1:1 Reddemann (66.)

Gelbe Karten: Roggow (3) / Mar. Thiel (1), Gözüsirin (2), Egerer (2), M. Hauptmann (1)

Gelb-Rote Karte: Bamba (90.+4/wiederholtes Foulspiel) / -

Zuschauer: 900