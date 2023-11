RWE: Vor Mannheim-Spiel - Georg-Melches-Straße wird eingeweiht 57 / 47

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Waldhof Mannheim wird es für den einen oder anderen Essener Fan emotional.

Im September 2023 gab es bei der Stadt Essen eine Agenda, die auch Fans von Rot-Weiss Essen interessieren dürfte. Denn damals beschloss die Bezirksvertretung, ein Teilstück der Zufahrt zur Hafenstraße in Georg-Melches-Straße umzubenennen. Den Antrag hatte die Georg-Melches-Initiative gestellt.

Dem Wunsch wurde nun stattgegeben. Es gab nach dem Beschluss die Möglichkeit, gegen die Straßenbenennung Einspruch einzulegen, das ist nicht erfolgt.

Vor 50 Jahren, am 5. August 1964, benannte Rot-Weiss Essen sein „Stadion an der Hafenstraße“ nach dem Vereinsvater Georg Melches. 2013 wurde das Stadion abgerissen, seitdem spielt RWE in seinem neuen Wohnzimmer, das mittlerweile "Stadion an der Hafenstraße" heißt.

Doch RWE-Mitbegründer Georg Melches wird auch in Zukunft wieder rund um das Stadion vertreten sein. Mit der Georg-Melches-Straße. Die soll am Sonntag - vor dem Heimspiel in der 3. Liga gegen Waldhof Mannheim - eingeweiht werden.

Das bestätigte die GMS-Initiative in den Sozialen Medien. Hier heißt es: "Liebe Mitglieder der GMS-Initiative, liebe Freunde und Verantwortliche von Rot-Weiss-Essen, vor unserem nächsten Heimspiel am Sonntag, 12.11., 16.30 Uhr gegen Waldhof Mannheim kommt es zu einer Straßeneinweihung, auf die wir wohl sehr stolz sein dürfen. Es ist uns gelungen, den Zuweg zum Stadion entlang der „Kleinen Gruga“ in Georg-Melches-Str. umzubenennen."

Der Ablauf sieht demnach so aus

14.00 Uhr: Treffpunkt aller Teilnehmer ist die „KLEINE GRUGA“ (Freilichtmuseum), an der Einfahrt zum Stadion an der Hafenstraße.

14.20 Uhr: Begrüßung der Gäste und Laudatio für Georg Melches durch Georg Schrepper (Vereinshistoriker bei Rot-Weiss Essen).

14.25 Uhr: Rede von Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, der nach seiner Ansprache das vorher verdeckte Straßenschild offiziell enthüllt. Im Rahmen der Enthüllung wird der „Knappenverein Bergmannsglück“ das Steiger-Lied singen.