DFB-Pokal: Nach Abbruch in Saarbrücken - auch Spiel gegen Bayern fraglich

Noch am Sonntag stand das Ludwigsparkstadion des 1. FC Saarbrücken unter Wasser. Nun wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, um das Spiel gegen den FC Bayern zu ermöglichen.

Die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden glich am Sonntag einer Wasserschlacht. Nach 45 Minuten entschied sich Schiedsrichter Arne Aarnink, das Spiel beim Stand von 0:0 abzubrechen - zu viel Regenwasser stand auf dem Geläuf.

Doch schon am Mittwoch (20.45 Uhr) soll im Ludwigsparkstadion eigentlich das nächste große Highlight für den FCS steigen. In der zweiten Runde des DFB-Pokals ist Rekordmeister FC Bayern München zu Gast. Die Partie ist bereits seit Wochen ausverkauft, 16.003 Zuschauer konnten eine Karte ergattern.

Ob sie nun jedoch am Mittwoch das Spiel zu sehen bekommen, ist fraglich. Denn auch am Dienstag und am Mittwoch soll es im Saarland weiter regnen. Dem Platz bleibt also keine Zeit, sich zu erholen.

Gemeinsames erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es, dass das Spiel am Mittwoch stattfinden kann. Stadt Saarbrücken

Auf Nachfrage des SID teilte die Stadt Saarbrücken am Montag mit: "Gemeinsames erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es, dass das Spiel am Mittwoch stattfinden kann." Dafür werde der Platz "engmaschig" begutachtet und bearbeitet. Außerdem sei in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund kurzfristig ein Aerifizierer - eine Maschine, die Löcher in den Boden stößt und diese anschließend mit Sand befüllt um für Bespielbarkeit bei Nässe zu sorgen - angeschafft worden.

Mit diesen Maßnahmen habe sich der Rasen bereits gebessert, wie die Stadt berichtet. Ob es allerdings dafür reicht, um schon am Mittwochabend ein Fußballspiel ohne erhöhte Verletzungsgefahr auszutragen, bleibt zunächst offen.

Den Bayern dürfte eine Absage zumindest kurzfristig in die Karten spielen, schließlich steht bereits am Samstag (18.30 Uhr) das wichtige Topspiel bei Borussia Dortmund an. Eine Verlegung dürfte sich jedoch schwierig gestalten, da auf den FCB nach dem BVB-Spiel bereits das Duell mit Galatasaray in der Champions League wartet. Im Anschluss folgt eine Länderspielpause, ehe Ende November die nächste englische Woche mit dem Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen wartet. Eine Woche später, am 5. und 6. Dezember, soll dann bereits das Achtelfinale stattfinden. mit sid