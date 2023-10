3. Liga: Nach MSV - zweiter Trainer-Wechsel der laufenden Saison

In der 3. Liga gibt es die zweite Trainer-Freistellung der laufenden Saison. Nach einem 2:2 gegen Verl muss Sandhausen-Coach Danny Galm gehen.

Nach dem Abstieg in die 3. Liga sollte Danny Galm den SV Sandhausen als Trainer zu einem erfolgreichen Neuanfang führen. Zwölf Spieltage nach Saisonbeginn lässt sich festhalten: Das Vorhaben ist gescheitert.

Denn Galm steht nicht länger beim SVS an der Seitenlinie. Der 37-Jährige wurde freigestellt. Das teilte der Verein am Sonntagnachmittag mit. Nur wenige Stunden zuvor war Sandhausen nicht über ein 2:2 im Heimspiel gegen den SC Verl hinausgekommen. Es war bereits das dritte sieglose Spiel in Serie für den langjährigen Zweitligisten.

"Wir hatten bis zuletzt an ein erfolgreiches Abschneiden unter Danny geglaubt. Aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolges ist die Erreichung unseres Ziels mittlerweile stark gefährdet", wird Sportdirektor Matthias Imhof in einer Mitteilung des SVS zitiert. "Deshalb sehen wir uns nun zu diesem Schritt gezwungen. Ich wünsche Danny alles Gute und möchte mich für sein großes Engagement bedanken."

Wie es bei den Kurpfälzern weitergeht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Zu Beginn der neuen Woche will der Klub über die nächsten Schritte informieren.

Galms Amtszeit in Sandhausen endet damit nach nur vier Monaten. Seine Mannschaft erlebte wechselhafte erste Saisonwochen. Nach zwölf Spieltagen stehen jeweils vier Siege, Remis und Niederlagen zu Buche. Das ergibt in der Summe Rang elf und 16 Punkte - offenbar zu wenig für die Verantwortlichen. Diese erste Aufgabe des Nachfolgers wird Borussia Dortmund II heißen - dort gastieren die Sandhäuser am kommenden Samstag (14 Uhr).

Für Galm war es die erste Station im Seniorenfußball. Er hatte zuvor im Nachwuchs der TSG Hoffenheim trainiert und stand vor seinem Wechsel nach Sandhausen beim FC Bayern als Coach der U19 unter Vertrag.

In der 3. Liga ist es der zweite Trainerwechsel der Saison. Vor etwas mehr als einem Monat hatte sich der MSV Duisburg von Torsten Ziegner getrennt.