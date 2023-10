1. FC Saarbrücken: "Wir erwarten ein emotionales Spiel gegen Essen"

Rot-Weiss Essen 16:30 1. FC Saarbrücken 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der 1. FC Saarbrücken will in seinem vierten Jahr nach dem Aufstieg in die 3. Liga weiter nach oben. Der Start in die laufende Saison war durchwachsen. Jetzt geht es zu RWE.

Am Sonntag (22. Oktober, 16.30 Uhr) gastiert der 1. FC Saarbrücken bei Rot-Weiss Essen. Drei Siege haben die Saarländer bisher aus den ersten zehn Begegnungen geholt. Zu wenig für die ambitionierten Ansprüche des FCS. "Nach Platz fünf, sieben und vier müssen wir den Anspruch haben, uns weiter zu verbessern. Wir wollen uns oben festsetzen und dann schauen, was am Ende der Saison geht. Aber dafür müssen wir jetzt auch unsere Leistungen kontinuierlich bestätigen und Siege einfahren. Am besten schon am Sonntag bei Rot-Weiss Essen", meinte Jürgen Luginger, Saarbrückens Sportchef, gegenüber RevierSport. Saarbrückens Trainer, Rüdiger Ziehl, der in der vergangenen Woche aufgrund der Verlegung der Partie gegen den MSV Duisburg mit seiner Mannschaft pausieren musste, freut sich mit seinen Schützlingen auf das Spiel im Stadion an der Hafenstraße. Ziehl meinte auf der Pressekonferenz vor dem Duell bei RWE: "Wir haben die Zeit ordentlich genutzt und auch zwei interne Testspiele gegen die eigene U19- und U23-Mannschaft bestritten. Jetzt fahren wir nach Essen und wollen erfolgreich sein." 16.000 Karten waren bis Freitagmittag verkauft. 1200 Fans werden in Essen-Bergeborbeck aus Saarbrücken erwartet. Ziehl: "Wir stellen uns auf ein volles Stadion und eine gute Stimmung ein. Darauf freuen wir uns. Wir wollen dafür sorgen, dass die Laune bei den meisten Fans am Sonntag eher schlecht wird. Wir bereiten die Mannschaft auf Essen mit ein, zwei Systemen vor, wie wir vorgehen müssen. Wir erwarten ein emotionales Spiel in Essen." Dass die Saarbrücker punktetechnisch ihren Zielen hinterherhinken, weiß auch Ziehl. Doch der Familienvater bleibt ruhig. "Ich komme zu Hause bei der Familie und den Kindern zu Ruhe. Nur an die Arbeit zu denken, wäre schlecht. Da wird man verrückt. Ich kann schon gut abschalten." Er betont: "Wir arbeiten konzentriert und haben Spaß bei der Arbeit. Wir haben für unsere Ansprüche ein paar Punkte zu wenig. Wir wollen Sonntag drei Zähler auf jeden Fall dazupacken."

