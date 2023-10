MSV Duisburg: "Hoffe, dass ich niemanden finde, der sich selbst in den Vordergrund stellt"

Der MSV Duisburg trifft am Samstag (21. Oktober, 16.30 Uhr) auf Arminia Bielefeld. Boris Schommers feiert dann sein Liga-Trainerdebüt für die Zebras. Er peilt den ersten Dreier an.

Das Debüt von Boris Schommers als Trainer des MSV Duisburg ist beim Ausscheiden im Niederrheinpokal in Krefeld misslungen. Beim KFC Uerdingen unterlag der MSV mit 0:1.

Nun steht für Schommers das Debüt in der Liga an. Am Samstag (21. Oktober, 16.30 Uhr) kommt Arminia Bielefeld zum Drittliga-Schlusslicht MSV Duisburg. Die Zebras erwarten 14.000 Zuschauer - rund 3000 Fans davon aus Bielefeld.

Boris Schommers spricht im Vorfeld über...

... das Pokal-Aus beim KFC Uerdingen: "Egal, wer uns da verletzungsbedingt gefehlt hat. Wir müssen als MSV Duisburg diesen Gegner schlagen und eine Runde weiterkommen. Das haben wir leider nicht geschafft."

... seinen negativen Einstand als MSV-Trainer: "Es geht überhaupt nicht um mich. Es geht darum, dass wir als MSV hätten weiterkommen müssen. Das ist scheiße gelaufen. Und das nicht für eine Person, sondern für den gesamten Verein. Diese Chance auf ein Turn-Around haben wir verpasst. Gegen Bielefeld haben wir die nächste."

... die Einheiten am Donnerstag und Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit: "Es geht nicht darum, Sachen ganz neu zu machen. Es geht einfach darum, Dinge mit der Mannschaft einzustudieren, die nicht sofort preisgegeben werden. Vor meiner Zeit war nicht alles schlecht, aber auch nicht alles gut. Wir werden versuchen, die guten Dinge fortzuführen und andere Dinge zu drehen. Da möchte ich einfach zwei Tage mit der Mannschaft in Ruhe arbeiten."

Ich will mir ganz genau anschauen, wer die Situation bei diesem Verein verstanden hat und wer sich zu einhundert Prozent hinter den MSV stellt. Ich hoffe, dass ich niemanden finde, der sich selbst in den Vordergrund stellt und nur an sich denkt. Wir sind hier in einer Mannschafts- und keiner Einzelsportart. Boris Schommers

... die Personallage vor dem Bielefeld-Spiel: "Das Glas ist halb voll. Also Thomas Pledl hat die komplette Woche mittrainiert, er ist eine Option. Das halte ich mir offen. Marvin Knoll arbeitet hauptsächlich im Athletikbereich und ist noch vom Mannschaftstraining weiter entfernt. Das Schöne ist im Vergleich zu Uerdingen, dass sich in den letzten 96 Stunden vier Spieler zurückgemeldet haben. 48 Stunden vor Uerdingen hatten sich noch vier Spieler abgemeldet. Wir hatten diese Woche eigentlich alle Spieler auf dem Platz. Wir sehen, dass alle Spieler wollen. Jetzt müssen wir schauen, wer die ersten elf Spieler sein werden.

... den nächsten Gegner: Leider ist Bielefeld erstarkt. Die Arminia ist ein großer Verein und Zweitliga-Absteiger. Sie haben den Turn-Around geschafft und zuletzt vier Punkte geholt und drei Tore geschossen. Mit Fabian Klos haben sie den Zielspieler vorne drin. Aber der MSV hat in den letzten beiden Spielen auch vier Punkte geholt. Diese Serie wollen wir fortführen.

... seinen Plan bis zur Winterpause: "Wir haben tatsächlich einen internen Plan. Neben der Thematik, dass wir schnell über den Strich kommen wollen, geht es auch darum, mit dem Trainerteam herauszufinden, warum wir da stehen, wo wir stehen. Dann können wir den Turn-Around auch mannschaftsintern schaffen. Ich will mir ganz genau anschauen, wer die Situation bei diesem Verein verstanden hat und wer sich zu einhundert Prozent hinter den MSV stellt. Ich hoffe, dass ich niemanden finde, der sich selbst in den Vordergrund stellt und nur an sich denkt. Wir sind hier in einer Mannschafts- und keiner Einzelsportart."

... Gespräche mit Engin Vural: "Ich habe schon mehrfach mit ihm gesprochen. Ich bin auf ihn zugegangen und wir hatten zwei gute Gespräche. Wir haben mehr über die Zukunft als die Vergangenheit gesprochen. Für mich ist wichtig, dass wir die Schnittstelle zur Jugend haben und sie auch leben. Das muss der Weg eines NLZs sein und eines Vereins, der auf den Nachwuchs setzt."

Auf die Fans bezogen habe ich es direkt nach Uerdingen gesagt: Den Unmut konnte ich komplett verstehen. Wir waren enttäuscht, die Fans waren enttäuscht. Aber am Samstag kommen wieder über 10.000 MSV-Fans. Das ist überragend. Da stehen wir in der Verantwortung, dass wir eine hundertprozentige Einstellung auf den Platz bringen. Das wäre der erste Schritt. Boris Schommers

.. Sebastian Mai als Stürmer: "Ich glaube nicht, dass die vergangenen Trainer das aus einer Verzweiflung gemacht haben. Wir müssen jetzt als Trainerteam herausfinden, wie wir es schaffen, Tore zu schießen. Mai ist als kopfballstarker Spieler vielleicht eine Option. Aber ich sage auch gerne, dass alles, was vor meiner Zeit war, für mich irrelevant ist. Auch wenn wir Mai vorne nicht reinstellen, werden wir gute Offensivspieler am Samstag präsentieren. Vielleicht stelle ich ihn aber ja doch rein (lacht).

... die Kritik von Ex-Spieler Aziz Bouhaddouz: "Wir sind gut beraten, uns auf den Nullpunkt zu konzentrieren. Alles was war, darauf haben wir keinen Einfluss. Der Weg kann nur sein, dass wir nicht nach hinten schauen. Aber natürlich müssen wir auch reflektieren, was gut war, was wir besser machen müssen. Wir packen das hier positiv an und gucken nach vorne. Deshalb beschäftige ich mich nicht mit externen Randthemen. Ich habe hier genug zu tun."

... seine Erwartungen am Samstag: "Auf die Fans bezogen habe ich es direkt nach Uerdingen gesagt: Den Unmut konnte ich komplett verstehen. Wir waren enttäuscht, die Fans waren enttäuscht. Aber am Samstag kommen wieder über 10.000 MSV-Fans. Das ist überragend. Da stehen wir in der Verantwortung, dass wir eine hundertprozentige Einstellung auf den Platz bringen. Das wäre der erste Schritt."