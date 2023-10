RWE: Starke Reaktion! Bastians-Ersatz trifft bei Auswärtssieg in Dortmund

Rot-Weiss Essen hat beim 2:1-Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund II eine starke Reaktion gezeigt.

Zwei Niederlagen in Folge, 0:9 Tore und auch noch den Kapitän freigestellt. Rot-Weiss Essen stand am Freitagabend gegen Borussia Dortmund II mächtig unter Druck.

Auf den Rängen, wo über 7.000 mitgereiste Essener eine tolle Stimmung machten, und auf dem Rasen war davon aber nichts zu merken. Das Team von Christoph Dabrowski zeigte die erhoffte Reaktion. RWE lief, kämpfte und schlug die Zweitverwertung des BVB mit 2:1 (1:0).

Die Gäste, nach der Freistellung von Felix Bastians, mit Mustafa Kourouma in der Innenverteidigung und mit Vinko Sapina als Spielführer im Mittelfeld, war von Beginn an das aktivere und bissigere Team.

Der BVB stand tief, war aber über Umschaltmomente gefährlich. Die erste Chance hatte Justin Butler. Seine Direktabnahme ging nur knapp vorbei (15.). Er musste kurz darauf verletzt ausgewechselt werden.

BVB II: Lotka - P. Göbel, Papadopoulos, Pudel, Guille Bueno (65. Bamba) - Azhil (65. Otuali) , Michel (81. Semic) , Hettwer (81. Nischalke) , Eberwein, Elongo-Yombo - Butler (20. Roggow) Lotka - P. Göbel, Papadopoulos, Pudel, Guille Bueno (65. Bamba) - Azhil (65. Otuali) , Michel (81. Semic) , Hettwer (81. Nischalke) , Eberwein, Elongo-Yombo - Butler (20. Roggow) RWE: Golz - Voufack, Kourouma, Rios Alonso, Brumme - Sapina, Obuz (88. Plechaty), Harenbrock (80. Kaiser), Müsel , Young (80. Voelcke) – Vonic (75. Berlinski) Tore: 0:1 Kourouma (30.), 1:1 Michel (56., FE), 1:2 Müsel (58.) Gelbe Karten: Hettwer - Dabrowski, Müsel, Plechaty

Nach knapp einer halben Stunde wussten die Gäste ihre Überlegenheit auch in Torgefahr umzumünzen. Leonardo Vonic, der im Sturm sein Startdebüt feierte, scheiterte nach einem Freistoß an Marcel Lotka (26.). Kurz darauf die verdiente Führung: Nach einer Ecke von Eric Voufack, der den verletzten Andreas Wiegel hinten rechts vertrat, setzte sich Kourouma durch und köpfte mit Hilfe von Lotka zum 1:0 ein (30.). Der Bastians-Ersatz!

Die Dortmunder versuchten, wieder ins Spiel zu finden, doch die RWE-Defensive zeigte ein deutlich stabileres Gesicht als zuletzt. Michels Kopfball, den Jakob Golz stark parierte, war die einzige nennenswerte Toraktion bis zur Pause (38.). Stattdessen hatte José-Enrique Ríos Alonso nach einer Ecke sogar die Chance auf das 2:0 – Ayman Azhil klärte vor der Linie (45+1).

RWE stand nach dem Seitenwechsel tiefer. Prompt wurden die Gastgeber torgefährlicher. Und RWE unsicherer. Erst rutschte Rios Alonso in der Mitte weg – Brumme konnte aber klären (53.), dann rauschte Kourouma im Sechzehner etwas zu plump in Julian Hettwer – Strafstoß. Falko Michel trat an und verwandelte – 1:1 (57.).

Die Reaktion der Essener konnte sich sehen lassen. Die Gäste legten direkt nach dem Ausgleich den Schalter um und wurden belohnt. Brumme flankte in die Mitte, wo der freistehende Tobias Müsel zum 2:1 einköpfte (58.). Kurz darauf hatte Voufack Glück, dass es für sein Einsteigen im Sechzehner nicht erneut Elfmeter gab (60.).

Es entwickelte sich eine mitreißende und hektische Partie, mit Abschlüssen auf beiden Seiten. Der BVB kam nach einigen Wechseln mit viel Elan, RWE aber war zwingender. Vonic, der abermals an Lotka (70.) und Sapina, der vorbeiköpfte, hatten gute Chancen auf die Vorentscheidung.

Der BVB drückte in der Schlussphase, scheiterte aber an der fehlender Durchschlagskraft sowie der couragierten Defensivarbeit der gesamten RWE-Mannschaft.

Es blieb beim 2:1-Auswärtssieg.