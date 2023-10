SpVgg Unterhaching 19:00 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Fünf Spiele fanden in der 3. Liga am Dienstagabend statt. Hier sind alle Ergebnisse in der Übersicht.

In der 3. Liga geht es Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Dienstag wurden fünf Partien des neunten Spieltags ausgetragen. Es war der Startschuss zur Englischen Woche. Mit dem 1. FC Saarbrücken, SSV Ulm 1846, 1860 München, Viktoria Köln und dem FC Ingolstadt hatten gleich fünf Mannschaften die Chance – zumindest bis Mittwoch – auf einen direkten Aufstiegsplatz zu klettern. Daran sieht man, wie eng und ausgeglichen diese 3. Liga ist. Diese Chance nutzte der SSV Ulm 1846: Der Aufsteiger besiegte den TSV 1860 München in einem intensiven Spiel knapp, aber verdient mit 1:0 und feierte bereits den fünften Saisonsieg. Bislang ist der amtierende Regionalliga-Meister die positive Überraschung in der noch jungen Spielzeit. Auch am Höhenberg gab es Grund zur Freude. Viktoria Köln besiegte den zuletzt formstarken FC Ingolstadt ebenfalls mit 1:0, durch das frühe Siegtor von Offensivmann Donny Bogicevic. Ein Last-Minute-Remis holte der 1. FC Saarbrücken im Heimspiel gegen den VfB Lübeck. Lange sah der Gast dank des Treffers von Ex-RWO-Kapitän Jannik Löhden wie der sichere Sieger aus, aber der FCS zeigte in Unterzahl Moral und wurde in der achten Minute der Nachspielzeit belohnt, als Amine Naifi eine Ecke direkt zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Wahnsinn! Die Drittliga-Ergebnisse im Überblick: 1. FC Saarbrücken – VfB Lübeck 1:1 SC Freiburg II – SV Sandhausen 0:2 SSV Ulm 1846 – 1860 München 1:0 SC Verl – Arminia Bielefeld 3:1 Viktoria Köln – FC Ingolstadt 1:0 In der unteren Tabellenregion konnte der SC Verl einen extrem wichtigen Dreier bejubeln. Verl entschied das Ostwestfalenderby gegen den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld mit 3:1 für sich. Die Rückkehr von Arminia-Trainer Michel "Mitch" Kniat an die alte Wirkungsstätte ist damit missglückt, so wie auch der komplette Saisonstart. Bielefeld rangiert mit nur acht Punkten auf Platz 18. Noch einen Platz schlechter steht die Zweitvertretung des SC Freiburg da. Auch am Dienstag war für die jungen Breisgauer nichts zu holen. Gegen den SV Sandhausen unterlag der SCF mit 0:2. Am Mittwoch finden dann die letzten vier Partien des Spieltags statt. Im Fokus aus Reviersicht: Rot-Weiss Essen ist zu Gast beim Aufsteiger SpVgg Unterhaching und möchte dort den Überraschungscoup aus dem Spiel gegen Dynamo Dresden (3:1) vergolden. Apropos Dresden: Der Spitzenreiter trifft zeitgleich im Derby auf den Halleschen FC. Ansonsten empfängt Jahn Regensburg zuhause den SV Waldhof Mannheim und Preußen Münster duelliert sich mit Erzgebirge Aue. Zur Erinnerung: Das Duell zwischen Borussia Dortmund II und dem MSV Duisburg (1:0) wurde im Rahmen des neunten Spieltags bereits in der letzten Woche ausgetragen.

Zur Startseite