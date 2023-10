Viktoria Köln: Entscheidung über Spielort für Frankfurt-Knaller im DFB-Pokal gefallen

Im DFB-Pokal hat Drittligist Viktoria Köln mit Eintracht Frankfurt ein attraktives Los gezogen. Jetzt steht fest, wo gespielt wird.

In der ersten DFB-Pokalrunde sorgte Viktoria Köln für eine Überraschung. Die Höhenberger schmissen Bundesligist Werder Bremen aus dem Wettbewerb. Dafür wurden sie nun mit einem attraktiven Zweitrunden-Gegner belohnt.

Wie die Auslosung am Sonntag ergab, trifft der Drittligist auf Eintracht Frankfurt. "Wir genießen es wieder und schauen, was rauskommt", sagte der Sportliche Leiter Stephan Küsters vor dem Duell, das am 31. Oktober oder 1. November unter Flutlicht stattfinden wird.

Fest steht jetzt auch, wo die Viktoria die SGE empfangen wird: im heimischen Sportpark Höhenberg. Das habe die Vereinsführung nach Rücksprache mit allen Beteiligten entschieden, teilten die Kölner am Montag mit.

Kurzzeitig stand auch ein Umzug ins Rhein-Energie-Stadion im Raum. In der Spielstätte des 1. FC Köln hätten 50.000 Zuschauer Platz gehabt. Im vergangenen Jahr verlegte die Viktoria ihr Erstrunden-Spiel gegen den FC Bayern München nach Müngersdorf.

Doch gegen Frankfurt, das traditionell von zahlreichen Fans zu Auswärtsspielen begleitet wird, wollen die Kölner wie schon gegen Bremen in ihrem "Wohnzimmer" für eine Überraschung sorgen.

Im Laufe dieser Woche soll das Spiel zeitgenau vom DFB terminiert werden. Bevor das der Fall ist, bittet die Viktoria ausdrücklich, von Ticketanfragen jeglicher Art abzusehen. Kommende Woche soll der Vorverkauf starten, zunächst ausschließlich für Mitglieder und Dauerkarteninhaber.

DFB-Pokal: Die 2. Runde im Überblick

1. FC Saarbrücken - Bayern München

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld - Hamburger SV

SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf

FC Homburg - SpVgg Greuther Fürth

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen

FC St. Pauli - Schalke 04

1. FC Nürnberg - FC Hansa Rostock

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

SC Freiburg - SC Paderborn

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin

Hertha BSC - Mainz 05

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln