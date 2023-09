3. Liga: 8 Punkte aus 7 Spielen - Mannheim-Boss äußert sich zum Trainer

Hamburger SV 18:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der SV Waldhof Mannheim ist ein ambitionierter Klub und will an die Tür zur 2. Bundesliga klopfen. Doch auch in der Saison 2023/2024 läuft es noch nicht nach Plan.

Eigentlich wollte der SV Waldhof Mannheim schon in der vergangenen Saison in Richtung 2. Bundesliga angreifen. Die Kurpfälzer wurden am Ende Siebter - mit einem Rückstand von zehn Punkten auf Relegationsrang drei. Trainer Christian Neidhart, aktuell bei Kickers Offenbach unter Vertrag, wurde von seinen Aufgaben entbunden. Rüdiger Rehm kam als Neidhart-Nachfolger. Mit dem Trainer kamen 13 neue Spieler, 16 Akteure verließen den SV Waldhof. Und trotzdem sollte der ehemalige Ingolstädter und Wiesbadener Rehm mit Mannheim angreifen. Doch noch läuft es nicht nach Plan. Die Ausbeute noch sieben Spielen: Acht Punkte, macht Platz 14. Sechs Zähler beträgt der Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Manfred Beetz, Mannheims Boss, bleibt (noch) ruhig. Gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung sagt der Unternehmer: "Mit der Spielweise und der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft bin ich grundsätzlich zufrieden. Die Moral stimmt, und wir haben schon durchaus positive Ansätze gesehen, die mich für den weiteren Saisonverlauf auch optimistisch stimmen." Trainer Rehm sitzt laut dem 73-jährigen Geschäftsmann fest im Sattel. Beetz: "Wir sind von seiner akribischen, motivierten und zielorientierten Herangehensweise und Arbeit mit der Mannschaft bisher sehr angetan. Man merkt, dass sich hier etwas Gutes entwickeln kann. Außerdem hat er das Waldhof-Gen in sich. Das ist immer gut und verbindet uns." Beetz weiß, dass die Saison gerade einmal begonnen hat und das Feld eng beieinander ist. Er weiß aber auch, dass di bisherige Ausbeute etwas mager ist. Beetz: "Knapp mehr als ein Punkt pro Partie, sind natürlich vom Ergebnis her nicht das, was wir uns vorstellen. Bei dem Gesamtaufwand, den wir hier betreiben, sollten wir uns hinsichtlich der Ergebnisse und der Punkteausbeute noch steigern. Die Liga ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr eng beisammen, sodass der aktuelle Tabellenplatz noch keine wirkliche Aussagekraft hat. Wir müssen uns für unsere Leistung aber noch mehr belohnen." Am 8. Spieltag, Samstag (30. September, 14 Uhr), empfängt der SV Waldhof Mannheim den SC Freiburg im heimischen Carl-Benz-Stadion. Gegen den aktuell Tabellen-Vorletzten der 3. Liga sollte ein Sieg für die Waldhöfer Pflicht sein.

