RWE: Viele gute Ansätze, ein Hauptproblem - die Offensive hakt

Rot-Weiss Essen ist in der Realität angekommen. Nach einem schwachen Spiel in der 3. Liga stehen die Essener da, wo man sie auch einordnen würde.

Mit einem Sieg in der 3. Liga beim SSV Ulm 1846 wäre Rot-Weiss Essen auf den dritten Platz gesprungen. Vielleicht hätten die ersten angefangen vom Aufstieg in die 2. Bundesliga zu fabulieren.

Warum das - unabhängig vom Ergebnis in Ulm - komplett an der Realität vorbei geht, das bewiesen die 90 Minuten im Donaustadion. Passt alles, gewinnt RWE Spiele in der Liga. Passt nicht alles, sieht das so aus wie in Ulm. Fakt ist: RWE kann zufrieden sein mit dem bisherigen Saisonverlauf.

Neun Punkte nach sieben Partien sind ungefähr das, was man der Elf zugetraut hätte. Und mehr als es zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr gab. Da waren es nach dem ersten Sieg gegen Aue am siebten Spieltag sechs Punkte.

Drei Punkte mehr und schon einige Erkenntnisse. Positiv ist: Bisher gab es mehrere gute Partien, die 90 Minuten in Ulm waren zum ersten Mal ziemlich schlecht und RWE verließ zum ersten Mal den Platz als klar verdienter Verlierer.

Man sah auch: Die Zugänge bringen RWE nach vorne. In der Summe scheint der Kader qualitativ mehr zu versprechen als das Personal in der letzten Spielzeit.

Defensiv sind die Essener ziemlich schwer zu knacken. Vor dem Spieltag hatte RWE die beste Abwehr mit Dynamo Dresden. Das 0:1 in Ulm war der erste Gegentreffer für Jakob Golz nach 542 Minuten. Auf die Arbeit gegen den Ball scheint man sich verlassen zu können, auch wenn hier in Ulm viel Luft nach oben war.

Kommen wir zum Hauptproblem der Essener: Aus den bisher ordentlichen Auftritten gab es zu wenig Punkte. Das liegt vor allem an der Offensive der Dabrowski-Elf.

Hier kam Essen über Ansätze nicht hinweg. Ganz vorne ist überhaupt noch nichts passiert. Moussa Doumbouya und Ron Berlinski, die im Sturmzentrum bisher die Startelfplätze unter sich aufteilten, haben nach sieben Partien zusammen keinen Treffer erzielt. Leonardo Vonic, der aus Nürnberg kam mit der Empfehlung von einer zweistelligen Regionalliga-Quote (22 Tore), wartet ebenfalls auf seinen ersten Scorerpunkt.

Und die Reihe dahinter? Marvin Obuz, Isaiah Young, Torben Müsel, der derzeit verletzte Thomas Eisfeld, sie alle hatten schon ihre Spielzeit, sie alle sind aber weit davon entfernt, nachhaltig zu überzeugen.

Eisfeld hatte seinen Moment gegen Münster, Young traf in Halle, Müsel gegen Aue. Aber RWE hat keinen Offensiven, der bisher als Fixpunkt dient. Was auch daran liegt, dass das ganze Offensivspiel lahmt, es zu wenig Überraschungsmomente gibt und auch die ruhenden Bälle in der Regel verpuffen.

In der Folge hat RWE mit die schlechteste Offensive der Liga - hier muss Dabrowski Lösungen finden, denn RWE kann sich nicht immer darauf verlassen, dass hinten keiner durchrutscht. Und nachlegen geht erst im Winter, sollte das Kleingeld vorhanden sein.