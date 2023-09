Drittligist MSV Duisburg möchte bei Viktoria Köln endlich den ersten Saisondreier landen. Damit das gelingt, fordert Coach Engin Vural Mut und Überzeugung.

Sechs Spiele, drei Punkte – der MSV Duisburg hat in der 3. Liga einen klassischen Fehlstart hingelegt. Mit Konsequenzen: Torsten Ziegner wurde nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen den SC Verl entlassen und zusätzlich rutschten die Zebras, durch den Auswärtssieg des SC Freiburg II bei Arminia Bielefeld (2:0), auf den letzten Tabellenplatz ab.

Beim kommenden Auswärtsspiel bei Viktoria Köln (23. September, 14 Uhr) wird dann erstmals U19-Coach Engin Vural als Cheftrainer auf der Bank der MSV-Profis sitzen. Er soll die Trendwende einleiten und mit der Mannschaft den ersten Dreier holen.

Die Aufgabe wird allerdings alles andere als einfach. Auch wenn Viktoria Köln zuletzt etwas Schwung einbüßte und zwei der vergangenen drei Partien verlor, sind die Höhenberger in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen – auch im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Werder Bremen (3:2) – und zählen spielerisch zu den stärksten Teams der Liga.

Ähnlich sieht es auch Vural: "Viktoria Köln ist eine reife Mannschaft, die ihre Stärken im Spiel mit dem Ball hat – eine Ballbesitzmannschaft. Sie spielen in einem 3-4-3-System und versuchen, viel den Ball zu halten und zu kombinieren. Das macht sie stark."

Wir haben eine eigene Spielidee, eine Idee braucht aber auch Zeit. Deswegen versuchen wir die Zeit bestmöglich zu nutzen, aber wir haben eine klare Vorstellung. Wir sind gut vorbereitet, um erfolgreich in Viktoria Köln zu sein. Engin Vural.

Unabhängig vom Gegner will Duisburg aber das eigene Spiel forcieren, um endlich das erste Erfolgserlebnis der Saison feiern zu können. Vural blickt voraus: "Es geht für uns darum, die richtigen Räume zu finden und zu bespielen. Egal, wie der Gegner organisiert ist oder in welcher Formation er spielt, es wird immer Räume geben. Wir müssen mutig sein, um diese Räume zu bespielen. Wenn uns das gelingt, werden wir Lösungen finden, um auch unser Spiel durchzubekommen", so Vural.

Der Coach führt aus: "Wir haben eine eigene Spielidee, eine Idee braucht aber auch Zeit. Deswegen versuchen wir die Zeit bestmöglich zu nutzen, aber wir haben eine klare Vorstellung. Wir sind gut vorbereitet, um erfolgreich in Viktoria Köln zu sein."

Die Statistik spricht derweil nicht für den MSV. Seit dem Aufstieg der Viktoria im Sommer 2019 war Duisburg viermal zu Gast in Köln und blieb sieglos. Die Bilanz: ein Unentschieden, drei Niederlagen, 5:10 Tore. Der letzte Auswärtssieg datiert vom 01. Mai 1963. Damals siegte Duisburg noch als Meidericher SV in der Oberliga West mit 3:2 im Sportpark Höhenberg. Lang ist's her…