Drittligist MSV Duisburg reist am Samstag zu Viktoria Köln. Dann erstmals auf der Bank: Trainer Engin Vural.

Engin Vural ist kein Unbekannter beim MSV Duisburg. Der Fußballlehrer ist seit 2010 im NLZ der Zebras tätig, hat im Leistungsbereich von 2014 bis 2016 die U17 des MSV in der Bundesliga trainiert und ist seither für die ebenfalls in der Bundesliga spielende U19 verantwortlich.

Am kommenden Samstag (23. September, 14 Uhr) wartet dann aber eine ganz neue Aufgabe auf den 38-Jährigen. Denn: Vural wird die MSV-Profis beim Auswärtsspiel bei Viktoria Köln im Sportpark Höhenberg als Cheftrainer coachen. Bei dieser Partie wird der Tabellenletzte von 1300 Gäste-Fans begleitet.

Vural ist der Nachfolger von Torsten Ziegner, der nach der 2:3-Niederlage gegen den SC Verl und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Ob Vural nur eine Interims- oder gar eine Dauerlösung auf der Trainerbank ist, ließ der Verein offen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Köln zeigte sich der Coach jedenfalls voller Tatendrang und sprach über seine ersten Tage bei den Profis:

In den ersten Einheiten ging es erstmal darum, die Mannschaft kennenzulernen und Eindrücke zu gewinnen. Wir haben inhaltlich einiges geschafft und die Zeit genutzt, um uns gut auf das Spiel vorzubereiten Engin Vural.

"Es war sehr viel zu tun, die Tage waren aufschlussreich. Der Einstieg in die Woche war gut. Wir haben dreimal zusammen trainiert und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. In den ersten Einheiten ging es erstmal darum, die Mannschaft kennenzulernen und Eindrücke zu gewinnen. Wir haben inhaltlich einiges geschafft und die Zeit genutzt, um uns gut auf das Spiel vorzubereiten. Noch haben wir jetzt zwei Trainingstage, bevor wir am Freitag ins Hotel nach Köln fahren. Da können wir auch nochmal Einzelgespräche führen, um die letzten Details zu klären."

Als gebürtiger Duisburger auf der Trainerbank des MSV zu sitzen, ist für Vural eine große Ehre. Der 38-Jährige betonte: "Das ist total besonders. Ich habe mein Leben lang in Duisburg gewohnt, hier selbst in der Jugend gespielt und bin als Trainer gewachsen. Es fühlt sich an wie mein Zuhause."

Bei seinem Premierenspiel muss Vural auf ein Quintett verzichten: Thomas Pledl, Niklas Kölle (beide Schulterverletzung), Kolja Pusch (Adduktorenprobleme), Alexander Esswein (Daumen-OP) und Dennis Smarsch (Probleme an der Patellasehne) werden allesamt nicht mitwirken können. Pusch und Esswein sind laut Vural aber schon wieder auf dem Weg der Besserung.