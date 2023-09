RWE - Jahn: "Stadion an der Hafenstraße ist ein großer Begriff im deutschen Fußball"

Wenn der SSV Jahn Regensburg ab 14 Uhr bei Rot-Weiss Essen gastiert, dann ist es für Jahns Sportchef Achim Beierlorzer das erste Mal - das erste Mal an der Hafenstraße.

Fünf Spiele, drei Remis und zwei Siege: Der SSV Jahn Regensburg kommt ohne Niederlage zu Rot-Weiss Essen (hier geht es zum Liveticker).

Achim Beierlorzer, Regensburgs Sportchef, freut sich besonders auf das Spiel. Denn er kannte das Stadion an der Hafenstraße immer nur vom Hörensagen her. Jetzt ist er das erste Mal in dieser Kultstätte dabei. Auch dabei: 17.000 Zuschauer!

"Magenta Sport" sprach vor dem Spiel mit dem ehemaligen Trainer des 1. FC Köln und FSV Mainz 05.

Achim Beierlorzer über...

... den Spielort: "Das Stadion an der Hafenstraße ist ein großer Begriff im deutschen Fußball. Aber ich war noch nie hier - weder in der 1. noch 2. Bundesliga und auch nicht im DFB-Pokal. Aber ich merke schon jetzt beim Aufwärmen, welch tolle Atmosphäre hier herrscht."

... den Saisonstart des SSV Jahn Regensburg: "Wir sind sehr gut gestartet. Unser absolutes Ziel war, die Mannschaft eine Mannschaft werden zu lassen. Wir wollten diese Vorbereitung gemeinsam erarbeiten. Und sind sehr ordentlich in die Liga gestartet. In dieser Liga ist alles sehr eng. Das wird auch in Essen der Fall sein."

... den wenigen Ballbesitz der Regensburger: "Prinzipiell ist es schon so, dass der SSV Jahn eine Spielphilosophie hat, die gegen den Ball orientiert ist. Wir wollen schnell den Ball erobern und umschalten. Wir sind keine Mannschaft, die mit 70 Prozent Ballbesitz agiert. Aber wir arbeiten daran. Es wartet noch viel Arbeit auf uns. Trotzdem sind wir zu diesem Zeitpunkt sehr zufrieden."

... Noah Ganaus, der in sechs Pflichtspielen sechsmal traf: "Das ist ein ganz junger Stürmer, der noch so viel Potential in sich hat. Er hatte ein bisschen Pech, dass er im Landespokal eine Prellung erlitten hat und einige Tage raus war. Es macht aber absolut Spaß ihm zuzuschauen."

... den Trainer: "Joe Enochs ist absolut top. Er ist ein absoluter Teamplayer, der ihm Team für die Mannschaft Dinge entwickelt. Es ist eine sehr angenehme Arbeit mit ihm."