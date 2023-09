Jahn Regensburg: Absteiger hat erstes Ziel erreicht - Enochs mit viel Lob für RWE

Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag Jahn Regensburg. Der Absteiger ist noch ungeschlagen und muss auf einen Spieler verzichten.

Mit einem Heimsieg gegen den MSV Duisburg verabschiedete sich Jahn Regensburg in die Länderspielpause. Zum Wiederbeginn der 3. Liga steht der SSV vor dem zweiten Revierduell in Serie, wenn es am Samstag zu Rot-Weiss Essen geht (14 Uhr, RS-Liveticker).

Mit Blick auf die Ergebnisse befinden sich beide Teams aktuell im Formhoch. RWE holte acht Punkte aus den letzten vier Partien. Regensburg gehört gar zu den drei noch ungeschlagenen Drittligisten (zwei Siege, drei Remis) und könnte mit einem Erfolg in Essen auf einen Aufstiegsrang vorrücken.

"Letztendlich sind wir zufrieden", sagt Trainer Joe Enochs im Rückblick auf die ersten Wochen der neuen Spielzeit. "Unser Ziel, uns in der Liga zurechtzufinden, das wir vor der Saison formuliert haben, haben wir in den ersten fünf Spielen erreicht. Wir haben gezeigt, dass wir eine gute Rolle spielen."

Nach dem großen Umbruch im Sommer sieht Enochs den Absteiger noch vor einem langen Prozess, Schritte in die richtige Richtung seien aber erkennbar: "Wir rücken immer enger zusammen, werden reifer und unser Spiel wird klarer."

Eine Niederlage kassierten die Regensburger in dieser Saison allerdings schon. Im Verbandspokal unterlag der Jahn vergangene Woche seinem Ligarivalen FC Ingolstadt nach Elfmeterschießen. "Enttäuscht" zeigte sich Enochs über das Aus in der dritten Runde, "aber mit der Leistung waren wir zufrieden".

Mit lobenden Worten äußert sich der 52 Jahre alte US-Amerikaner auch über RWE. Als "reif und abgeklärt" beurteilte er die Berbeborbecker beim 2:0-Auswärtssieg gegen Freiburg II am vergangenen Spieltag. "Uns erwartet eine robuste, zweikampfstarke und stark umschaltende Mannschaft, die auf jeder Position klasse besetzt ist."

Enochs erwartet Rot-Weiss wie beim Derbysieg gegen Münster, wo auch "die Zuschauer sehr viel Einfluss auf das Spiel genommen haben". Überhaupt sei es eine tolle Erfahrung, im Stadion an der Hafenstraße zu spielen. Einmal stand Enochs in Essen in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie, in der vergangenen Saison in Diensten des FSV Zwickau.

Und unter anderem Umständen hätte der erfahrene Coach sogar deutlich mehr Partien im Ruhrgebiet verfolgen können. Denn als RWE vor über fünf Jahren einen Nachfolger für Argirios Giannikis suchte, stand auch Enochs auf der Kandidatenliste.

Nach guten Gesprächen mit Vorstandschef Marcus Uhlig schob der damalige Sportliche Leiter Jürgen Lucas dem möglichen Engagement allerdings einen Riegel vor, wie Enochs im vergangenen Jahr im RS-Interview verriet.

So führte sein Weg über Zwickau in diesem Sommer zu den Regensburgern, die gegen Essen wieder auf Robin Ziegele und Alexander Bittrof setzen können - vermutlich aber nicht in der Startelf. So bleibt der schon länger verletzte Flügelspieler Niclas Anspach wohl der einzige Ausfall bei den Oberpfälzern.