RWE: Niederrheinpokal-Sondertrikot nach wenigen Minuten ausverkauft

Das Niederrheinpokal-Trikot von Rot-Weiss Essen war online bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Dabei lief nicht alles reibungslos ab.

Rot-Weiss Essen geht in dieser Saison im Niederrheinpokal mit einem Sondertrikot an den Start. Das rote Dress wird von einem weißen Schriftzug des Bier-Partners "Stauder" geziert. Bereits in der ersten Runde lief RWE in diesen Shirts beim 6:0 gegen SuS Dinslaken auf. Auch in Runde zwei gegen Oberligist SC St. Tönis (Mittwoch, 27. September, 19 Uhr) werden die Essener wieder in diesem Trikot antreten.

Dass die Aktion auch bei den Fans sehr gut ankommt, zeigt der Online-Verkauf. Am Montag gab es für die Anhänger erstmals die Chance, das rote Trikot zu erwerben. "Binnen weniger Minuten" sei der Bestand allerdings bereits aufgekauft worden, wie der Verein am Nachmittag verkündete.

Leichte Probleme beim Verkauf

Der Verkauf war für den Verein zwar ein voller Erfolg, lief aber nicht an allen Stellen reibungslos ab. "Von einigen Fans haben wir das Feedback erhalten, dass Kaufvorgänge im Onlineshop während der Bestellung abgebrochen wurden. Um diese Situation künftig zu vermeiden, wird sich RWE unter Hochdruck auf Fehlersuche begeben und an dieser Stelle technisch nachjustieren" kündigte RWE via "X", ehemals "Twitter", an.

Doch auch für Fans, die im ersten Anlauf leer ausgegangen sind, wird es noch eine zweite Chance auf das Niederrheinpokal-Trikot geben. Allerdings braucht es dafür noch ein wenig Geduld.

Zweite Chance im Fanshop

Eine zweite Charge soll im Fanshop an der Hafenstraße zu erwerben sein. Ähnlich wie beim Heimtrikot gibt es jedoch auch beim Sondertrikot Probleme. Der Verein spricht von "Lieferschwierigkeiten beim Veredeler", weshalb aktuell noch nicht abgeschätzt werden kann, wann die restlichen Trikots käuflich zu erwerben sein werden.

Bevor das rote Jersey allerdings wieder ausgepackt wird, stehen noch zwei Duelle in der 3. Liga an. Zunächst empfängt RWE am kommenden Samstag (14 Uhr) Absteiger Jahn Regensburg an der Hafenstraße, eine Woche darauf geht es sonntags (13.30 Uhr) zu Aufsteiger SSV Ulm.