RWE: 1:5 gegen Hoffenheim, Bangen um Eisfeld, Duo zurück

Am Freitag testete Rot-Weiss Essen gegen die U23 der TSG Hoffenheim. In Oberzissen gab es ein am Ende deutliches 1:5.

Drittligist Rot-Weiss Essen hat die Länderspielpause zu einer Testpartie gegen die U23 der TSG Hoffenheim genutzt. Gegen den Regionalligisten gab es in Oberzissen (Rheinland-Pfalz) ein 1:5 (1:1). RWE-Trainer Christoph Dabrowski begann in Teilen mit der ersten Elf, die zuletzt auch beim SC Freiburg gewann. Leonardo Vonic durfte sich diesmal von Beginn an zeigen. Sieben Mann standen mit Felix Bastians, Ekin Celebi, Fabian Rüth, Andreas Wiegel, Vinko Sapina, Nils Kaiser und Moussa Doumbouya nicht im Kader. Positiv dafür: Aaron Manu und Sandro Plechaty sind nach ihren Blessuren wieder fit und waren dabei. Bei fast 30 Grad entwickelte sich im ersten Durchgang eine sehr flotte Partie. Die TSG mit dem besseren Start - RWE brauchte etwas, um in die Begegnung zu finden. Zudem musste Essen früh wechseln, Thomas Eisfeld verletzte sich am Fuß, musste nach zwölf Minuten raus. Direkt danach fiel das 1:0 für die TSG, Valentin Lässig belohnte eine ordentliche Startphase der Hoffenheimer. RWE kam nach 15 Minuten besser ins Spiel und auch zum Ausgleich. Eric Voufack flankte, Ron Berlinski stand in der Mitte richtig - 1:1. Danach hatte RWE bis zur Pause alles im Griff. Trotzdem blieb es beim 1:1 - ein zweiter Treffer von Berlinski wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt. Nach der Pause ging es munter weiter. Erst hatte Vonic das 2:1 auf dem Kopf, dann traf Hoffenheim durch Uche Obiogumu - aber er stand im Abseits. Kurz danach hatte Mustafa Kourouma Glück. Er foulte Obiogumu am eigenen Strafraum und sah nur Gelb. Das war eigentlich eine Notbremse, in der Liga wäre er vom Platz geflogen. Kurz danach erzielte die TSG das 2:1. Und die Entstehung erinnerte an die ersten Spieltage, als RWE die Tore herschenkte. Ein böser Fehlpass der Essener Innenverteidigung nutzte Nick Breitenbücher zur erneuten Führung für Hoffenheim. RWE kam diesmal nicht zurück, es gab sogar noch das 1:3 - Frederik Schmahl verwandelte einen Foulelfmeter. Wenig später musste RWE auch das 1:4 verkraften. Die Essener schliefen bei einer Ecke, der eingewechselte Marlon Faß köpfte ein. Und nach eben diesem Schema fiel auch der 1:5-Endstand aus Essener Sicht. RWE war bei einer Ecke nicht auf der Höhe, Milan Petrović bedankte sich. Weiter geht es in der 3. Liga für RWE am kommenden Samstag (16. September, 14 Uhr) zuhause gegen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg. So spielten RWE und die U23 der TSG Hoffenheim: Hoffenheim: Verstappen - Carnier, Sörensen, König - Breitenbücher, Lässig, Bogarde, Schulze - Duric - Camara, Obiogumu RWE: Wienand - Voufack (71. Plechaty), Rios Alonso (46. Manu), Götze (46. Kourouma), Brumme (46. Voelcke)- Rother, Eisfeld (12. Müsel) - Young (46. Friessner), Harenbrock (46. Brune), Vonic (71. Etri) - Berlinski (46. Obuz) Tore: 1:0 Lässig (13.), 1:1 Berlinski (21.), 2:1 Breitenbücher (65.), 3:1 Schmahl (75.), 4:1 Faß (81.), 5:1 Petrovic (88.) Schiedsrichter: Fabian Schneider

