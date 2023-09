3. Liga: Halle holt Rechtsverteidiger aus der 2. Bundesliga

Der Drittligist Hallesche FC und Zweitligist Hertha BSC sind kurz vor Ende des Transferfensters ein Leihgeschäft eingegangen.

Kurz vor Ende der Transferperiode gibt es noch einmal Bewegung im Kader des Halleschen FC: Julian Eitschberger wird bis zum kommenden Sommer leihweise für den Halleschen FC in der 3. Liga auflaufen. Er kommt aus der 2. Bundesliga von Hertha BSC.

"Für einen jungen Spieler wie Eitschberger ist es wichtig, Spielpraxis auf höchstmöglichem Niveau zu sammeln. Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und versprechen uns von dieser Leihe, dass er kostbare Erfahrungen sammelt und gestärkt zu uns zurückkommt", sagt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber.

"Für mich geht es darum auf höherem Niveau zu spielen, mich zu entwickeln und dann als besserer Spieler zu Hertha BSC zurückzukehren", ergänzt der Rechtsverteidiger.

Der 19-Jährige kam 2017 in die Akademie von Hertha BSC und stellte sein Talent seitdem in verschiedenen Juniorenteams unter Beweis. Im vergangenen Sommer unterschrieb der Junioren-Nationalspieler einen Profivertrag bis 2026. Für die Blau-Weißen stehen 26 Partien in der Regionalliga zu Buche, dazu kommen zwei Einsätze in der 1. Bundesliga.

In Halle freut man sich auf das Berliner Talent: Als U20-Nationalspieler bringt er bereits im jungen Alter viel Erfahrung mit und wird zweifellos eine Bereicherung des HFC-Kaders sein.

"Mit Julian Eitschberger haben wir ein aufstrebendes Talent gewonnen, das unsere Mannschaft auf der rechten Verteidigerposition verstärken wird. Mit der Verpflichtung reagieren wir auf die langfristigen Ausfälle von Niklas Kreuzer und Marvin Ajani. Unser Dank gilt Hertha BSC, für das Entgegenkommen bei der Vertragsgestaltung", erklärte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik nach der Vertragsunterschrift.

Der Hallesche FC ist mit vier Punkten aus den ersten vier Spielen in die Saison gestartet und erwartet am Sonntag (3. September, 13.30 Uhr) Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen im Heimspiel an der Saale.