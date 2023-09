Drittligist Rot-Weiss Essen ist am Samstag zu Gast bei der U23 des SC Freiburg. Dann wird Leonardo Vonic wahrscheinlich wieder als Joker gefragt sein.

Am Mittwochabend stand Leonardo Vonic zum ersten Mal in einem Pflichtspiel für Rot-Weiss Essen in der Startelf. Nachdem der 20-jährige Stürmer in den ersten fünf Partien jeweils eingewechselt wurde, durfte er sich beim Niederrheinpokal-Erstrundenspiel bei SuS 09 Dinslaken von Beginn an zeigen – und traf beim standesgemäßen 6:0-Erfolg doppelt.

Was in Dinslaken und auch bei seinen Kurzeinsätzen zuvor auffiel: Vonic hat technisch und taktisch noch deutlich Luft nach oben, aber er ist ein Stürmer mit direktem Zug zum Tor, der sofort den Abschluss sucht. Zwar hatte er in der Liga mit seinen Abschlüssen noch kein Glück, aber er konnte trotz geringer Spielzeit schon einige Abschlüsse verzeichnen und sorgte für Gefahr.

Die Fans von Rot-Weiss Essen fragen sich momentan: Wie weit ist Vonic von einem Startelfplatz in der 3. Liga entfernt und was fehlt ihm noch? Zu dieser Thematik nahm RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf der Spieltagspressekonferenz vor der Partie am Samstag beim SC Freiburg II (02. September, 14 Uhr) Stellung.

"Er ist auf vielen Positionen variabel einsetzbar. Das ist etwas Positives. Er ist noch ein junger Spieler, der im letzten Jahr in der Regionalliga viele Tore geschossen hat. Aber er muss grundsätzlich in allen Bereichen noch eine Schippe drauflegen, um sich dann auch einen Einsatz von Anfang an zu verdienen", betonte der Fußballlehrer.

Das ist die Arbeit gegen den Ball, die maximale Intensität, die er reinwerfen muss und dazu wird es wichtig sein, dass er auch in seinen Offensivaktionen eine gewisse Klarheit hat. Christoph Dabrowski über Vonic.

Dabrowski erklärte auch, in welchen Bereichen sich der junge Angreifer definitiv steigern muss: "Das ist die Arbeit gegen den Ball, die maximale Intensität, die er reinwerfen muss und dazu wird es wichtig sein, dass er auch in seinen Offensivaktionen eine gewisse Klarheit hat. Er ist ein Spieler, der eine Torgefahr ausstrahlen kann, aber er muss sich maximal aufdrängen, um einen Spieler, der aktuell in der Startformation ist, dann auch wegzubeißen."

Momentan hat Vonic in der Offensive noch das Nachsehen gegenüber Moussa Doumbouya, Ron Berlinski, Isaiah Young und Marvin Obuz. Es wird spannend, ob sich der Deutsch-Kroate die Worte seines Trainers zu Herzen nimmt und einen etablierten Stammspieler verdrängen kann…