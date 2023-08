Niederrheinpokal: RWE souverän in Dinslaken - auch der U19-Kapitän trifft

Rot-Weiss Essen hat seine erste Hürde im Niederrheinpokal gemeistert. Bei SuS Dinslaken gab es einen lockeren 6:0-Erfolg.

Titelverteidiger Rot-Weiss Essen hat seine erste Hürde im Niederrheinpokal beim Tabellenführer der Bezirksliga Niederrhein 5 SuS Dinslaken souverän gemeistert.

Beim 6:0 (3:0)-Sieg rotierte RWE-Trainer Christoph Dabrowski nach dem 1:0 in der 3. Liga gegen Preußen Münster stark. Mit Mats Brune stand sogar der Kapitän der U19 (Niederrheinliga) in der Startelf.

Und der Mittelfeldmann durfte sich auch in die Torschützenliste eintragen. Nach einer torlosen ersten Viertelstunde gab es den Essener Doppelschlag. Erst war es Thomas Eisfeld, der schon gegen Preußen Münster das umjubelte 1:0 erzielte, der per Freistoß zur frühen Führung traf.

Eine Minute später staubte Bruhne zum 2:0 ab, nachdem SuS-Keeper Jan Rother zuvor einen Versuch von Angreifer Ron Berlinksi parieren konnte. Vor der Pause erzielten die Essener noch das 3:0 - hier feierte mit Leonardo Vonic noch ein Spieler seine Torpremiere für RWE.

Dinslaken: Rother - Leers (57. Buschmann), Eisenstein, Suchomel, Waclawek (80. Mirvan) - Kratzer, Kolberg - Kroenung (66. Kipouros), Jagalski, Bongartz - Opriel Rother - Leers (57. Buschmann), Eisenstein, Suchomel, Waclawek (80. Mirvan) - Kratzer, Kolberg - Kroenung (66. Kipouros), Jagalski, Bongartz - Opriel RWE: Wienand - Voufack, Götze (46. Swajkowski), Kourouma, Voelcke - Rother, Brune - Berlinski (61. Etri), Eisfeld (61. Harenbrock), Obuz (46.Friessner) - Vonic Tore: 0:1 Eisfeld (17.), 0:2 Brune (18.), 0:3 Vonic (37.), 0:4 Friessner (55.), 0:5 Vonic (69.), 0:6 Müsel (90.) Schiedsrichter: Solomon Anderson

Nach dem Wechsel war es mit Stürmer Yan Friessner der zweite U19-Spieler, der an diesem Abend treffen konnte. Seinem 4:0 folgte noch ein weiterer Treffer durch Vonic, der im Sommer aus Nürnberg nach Essen kam und Torben Müsel.

Die 2 Runde wird am Donnerstag, 31. August, ab 18 Uhr in der Sportschule Wedau ausgelost. Für RWE geht es in der 3. Liga am Samstag (2. September, 14 Uhr) beim SC Freiburg II weiter. Dinslaken trifft in der Bezirksliga am Sonntag (3. September, 15:15 Uhr) auf TuB Bocholt.

Die 1. Runde in der Übersicht

GSV Moers - SV Straelen 0:3

Rheinland Hamborn - 1. FC Bocholt 0:3

VfB Frohnhausen - VfB Homberg 3:4

SV Burgaltendorf - SC St. Tönis 11/20 0:3

TuRa Brüggen - SV Sonsbeck 1:4

DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiß Oberhausen 0:4

MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 0:1 n. V.

DJK Sparta Bilk - ETB SW Essen 1:3

SSV Germania Wuppertal - DV Solingen 5:7 n.E.

TSV Bayer Dormagen - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler 3:5

SV Genc Osman Duisburg - FC Kray 2:5 n. V.

VfR Krefeld-Fischeln - TSV Meerbusch 2:1

SF 97/30 Lowick - VfB 03 Hilden 0:4

Mittwoch, 30. August:

FC Remscheid - Wuppertaler SV 1:2 n.V.

SuS 09 Dinslaken - Rot-Weiss Essen 0:6

SSV Grefrath - KFC Uerdingen 0:5

Sportvereinigung Hilden 05/06 - Sportfreunde Baumberg

Rhenania Bottrop - TVD Velbert

Schwarz-Weiss Alstaden - Cronenberger SC

OSC 04 Rheinhausen - TSV Wachtendonk-Wankum

FSV Vohwinkel - MSV Duisburg

FSV Duisburg - SC Victoria Mennrath

Westfalia Anholt - Spvg Schonnebeck (alle 19.30 Uhr)

Alemannia Pfalzdorf - SF Hamborn 07

1. FC Lintfort - 1.FC Monheim

SV Hönnepel-Niedermörmter - SC Union Nettetal

SV M'gladbach 1910 - 1. FC Viersen (alle 20 Uhr)

Donnerstag, 31. August:

1. Spvg. Solingen-Wald - SSVg Velbert

Rather SV - PSV Wesel-Lackhausen

DJK Neuss-Gnadental - TuRU Düsseldorf (alle 19.30 Uhr)

TUSEM Essen - DJK Adler Union Frintrop (19:45 Uhr)

TSV Beyenburg - 1. FC Kleve (20 Uhr)