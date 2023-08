RWE: Nach Gala-Auftritt in Köln – Golz mit Sprechchören gefeiert

Drittligist Rot-Weiss Essen holte bei Viktoria Köln einen glücklichen Punkt. Überragender Mann auf dem Platz war Jakob Golz.

Was für ein Spiel von Jakob Golz! Der Torwart von Rot-Weiss Essen zeigte beim Auswärtsspiel im Sportpark Höhenberg gegen Viktoria Köln eine überragende Leistung und sicherte seiner Mannschaft am Mittwochabend fast im Alleingang das torlose 0:0-Remis. Sein Trainer Christoph Dabrowski attestierte dem Schlussmann anschließend einen "Sahnetag".

Mehr war an diesem dritten Spieltag für die Rot-Weissen nicht drin. Köln war spielerisch besser und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen, die Golz allesamt vereitelte. RWE hatte offensiv kaum Akzente und war harmlos, aber verteidigte mit viel Leidenschaft - und konnte auf seinen Keeper zählen.

Im anschließenden Interview wollte Essens Nummer eins seine Leistung aber nicht zu hoch hängen: "Die Null steht, das ist das Wichtigste. Dann ist es mir egal, ob ich ein paar Bälle halte oder nicht. Klar, mittlerweile gibt es das moderne Torwartspiel, aber am Ende des Tages geht es doch immer noch darum, Bälle zu halten", betonte Golz.

Der 25-Jährige weiter: "Das ist natürlich ein gutes Gefühl und ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Es war ein schwieriges Spiel und die Viktoria hat es gut gemacht. Wir können und müssen mit dem Punkt leben."

Das hat mich natürlich gefreut. Die Fans haben wieder gute Stimmung gemacht. Man feiert lieber zusammen nach Siegen, aber es fühlt sich trotzdem wie ein erkämpfter und gewonnener Punkt an. Jakob Golz.

Nach der Partie wurde Golz von den 3000 mitgereisten Essener Fans mit Sprechchören gefeiert. "Das hat mich natürlich gefreut. Die Fans haben wieder gute Stimmung gemacht. Man feiert lieber zusammen nach Siegen, aber es fühlt sich trotzdem wie ein erkämpfter und gewonnener Punkt an", erklärte Golz.





Zum ersten Mal in seiner Zeit bei Rot-Weiss Essen führte Golz seine Mannschaft in einem Liga-Spiel als Kapitän auf das Feld - aufgrund der Verletzung von Felix Bastians.

Für den gebürtigen Hamburger war es also in allen Bereichen ein gelungener Abend: "Man hat immer Verantwortung, egal ob mit der Binde oder nicht. Vielleicht hat es aber noch die letzten ein, zwei Prozent herausgekitzelt, das kann ich nicht sagen. Ich versuche der Mannschaft in jeder Situation zu helfen."