RWE: Nächster Abgang! Mittelfeldspieler wechselt in die Oberliga

Rot-Weiss Essen hat zu Wochenbeginn den nächsten Abgang vermeldet. Ein Youngster wechselt in die Oberliga.

Ben Heuser, der in der vergangenen Saison noch für die U19 von Rot-Weiss Essen spielte und ab dem 1. Juli dem Drittliga-Kader von RWE angehörte, schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Cosmos Koblenz an. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt für die Spielzeit 2023/24 auf Leihbasis zum Oberligisten.

"Für Ben ist es jetzt wichtig, viel Spielzeit zu sammeln und den Übergang in den Seniorenbereich zu schaffen, um in seiner Entwicklung voranzukommen. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Koblenz alles Gute und werden seine Entwicklung weiterverfolgen", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

Heuser durchlief die Jugendmannschaften im rot-weissen Förderwerk und war mit 15 Einsätzen und vier Treffern einer der Leistungsträger der letztjährigen U19. Zu Beginn dieser Saison erhielt der gebürtige Schweizer einen Vertrag für die Profimannschaft, für die er bislang in drei Niederrheinpokal-Spielen auflief.

Mit Kevin Holzweiler und Felix Herzenbruch sind es aktuell nur noch zwei Spieler, die von insgesamt 14 RWE-Sommer-Abgängen noch ohne neue Klubs sind.

Mit Erolind Krasniqi und Clemens Fandrich stehen bei Rot-Weiss Essen auch noch zwei Mann unter Vertrag, die der Drittligist gerne von der Gehaltsliste streichen würde. Denn das Duo spielt keine sportliche Rolle mehr in den Planungen von Cheftrainer Christoph Dabrowski. Während Krasniqi mit Knieproblemen zu kämpfen hat, stellte sich Fandrich zuletzt bei zwei französischen Klubs - RevierSport berichtete - vor. Ausgang offen.

Die RWE-Abgänge in der Übersicht:

Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Niklas Tarnat (TSV 1860 München), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg), Lawrence Ennali (Gornik Zabrze/Polen), Mehmet Timur Kesim (ETB SW Essen), Nico Haiduk (Borussia Dröschede), Raphael Koczor (FC Kray), Michel Niemeyer, Oguzhan Kefkir (beide Rot-Weiß Oberhausen), Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Ben Heuser (Cosmos Koblenz, ausgeliehen), Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler (beide Ziel unbekannt).