3. Liga: Nullnummer bei Münsters Drittliga-Rückkehr gegen den BVB II

Im Auftaktspiel der 3. Liga konnte Preußen Münster ein 0:0-Remis gegen Borussia Dortmund II einfahren. Vor 11.744 Zuschauern zeigte der SCP nach dem Wiederaufstieg die besseren Spielanlagen.

Nach Münsters dreijährigem Intermezzo in der Regionalliga West war die Vorfreude auf den Drittliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund II seit Wochen spürbar. Weil es in der neuen Saison nach Bielefeld, Essen oder Dresden statt Düren, Straelen oder Kaan-Marienborn geht.

Und weil es Preußens Cheftrainer Sascha Hildmann in der nahezu makellosen Vorbereitung mit sechs Siegen aus sieben Spielen geschafft hat, die acht externen Neuzugänge nahtlos zu integrieren und die Verluste von Leistungsträgern wie Nicolai Remberg oder Henok Teklab vergessen zu machen.

Den endgültigen Beweis für die Qualität der Sommertransfers trat Hildmann Samstagmittag an. Mit Daniel Kyerewaa, Comebacker Joel Grodowski, Rico Preißinger, Dominik Schad und Luca Bazzoli standen im ersten Drittligaspiel nach 37 Monaten gleich fünf Neue in der Startelf gegen die schwarzgelbe Zweitvertretung.





Aber auch die Namen auf der anderen Seite hatten es durchaus in sich. Denn BVB-Trainer Jan Zimmermann bot mit Torhüter Marcel Lotka (Anfangsformation), Hendry Blank, Guillermo Bueno und Ole Pohlmann (alle Bank) vier Akteure auf, die zuletzt mit den Dortmunder Profis auf USA-Reise gehen durften – und in den Partien gegen San Diego, Chelsea und Manchester United wichtige Minuten an der Seite von Brandt, Reus, Hummels und Co. sammeln konnten.

Doch davon ließen sich die Adlerträger keineswegs beirren. Ganz im Gegenteil: Nach nicht einmal 30 gespielten Sekunden hatte die Borussia großes Glück, dass Schiedsrichter Konrad Oldhafer bei einem Schubser gegen Grodowski nicht auf Notbremse entschied. Und nur fünf Minuten später hatte es die Zimmermann-Elf dem Querbalken zu verdanken, dass SCP-Stürmer Gerrit Wegkamp mit seinem Distanzhammer nicht zur schnellen Münsteraner Führung traf.

Schema: Preußen Münster: Schulze Niehues – Scherder, Kok, Hahn – Schad, Bazzoli (74. Bouchama), Preißinger, Deters (59. Mrowca) – Kyerewaa, Wegkamp (81. Wooten), Grodowski (81. Batmaz). Borussia Dortmund II: Lotka – Tattermusch, Pfanne, Suver, Pudel (46. Bueno) – Azhil (55. Pohlmann), Roggow (85. Semic) – Elongo-Yombo (85. Nischalke), Eberwein, Michel – Butler (46. Hettwer). Schiedsrichter: Konrad Oldhafer. Tore: Fehlanzeige. Gelbe Karten: Preißinger, Azhil. Zuschauer: 11.744.

Nach den beiden frühen Aufregern beruhigte sich das Geschehen zwar. Die deutlich präsentere Mannschaft mit den höheren Spielanteilen blieb dennoch der Aufsteiger, der auch nach der Pause die wesentlich besseren Chancen hatte. Zunächst wusste BVB-Schlussmann Lotka jedoch Alexander Hahns Freistoß aus gut 18 Metern aus dem Winkel zu fischen, ehe Simon Scherder und Kyerewaa binnen einer Minute zwei weitere Hochkaräter ungenutzt ließen.

Hildmann, der das erste Saisonspiel in der 3. Liga nur allzu gern gewonnen hätte, brachte mit Andrew Wooten und Neuzugang Malik Batmaz in der 81. Spielminute noch mal frische Offensivkräfte. Die beiden Stürmer konnten den Schwarzgelben den Zahn letztendlich aber auch nicht ziehen, weshalb es bis zur 90. Minute beim – aus BVB-Sicht schmeichelhaften – 0:0-Remis blieb.