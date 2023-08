RWE: Young - "Unsere Fans sind super, sie haben uns 90 Minuten lang positiv unterstützt"

Rot-Weiss Essen hat den Auftakt verpatzt. Mit 1:2 unterlag RWE beim Halleschen FC. Doch die Leistung war in Ordnung. So sah das auch der Essener Torschütze.

Dass der Hallesche FC am Freitagabend im Eröffnungsspiel Rot-Weiss Essen mit 2:1 etwas glücklich besiegte, das resümierten auch die HFC-Profis. Doch am Ende blieben die drei Punkte eben an der Saale.

"Die Szenen am Ende beschreiben diese Mannschaft. Jeder wirft sich bis zum Ende in alles rein. Ich bin einfach nur stolz, Teil dieses Teams zu sein", freute sich Sven Müller bei "MagentaSport".

Der Torwart, der schon zwischen 2020 und 2022 für Halle spielte und dann ein Jahr bei Dynamo Dresden verbrachte, war am Ende der Matchwinner auf Seiten der Gastgeber. Müller ließ die RWE-Spieler verzweifeln. Doch ein Sonderlob wollte der Keeper gar nicht annehmen. Er meinte: "Es ist, als ob man nie weg war. 13.000 Zuschauer machen hier einen Hexenkessel draus. Wir haben gekämpft bis zum Ende. Vielleicht war der Sieg nicht verdient, aber das Wichtigste ist, dass wir die drei Punkte geholt haben."

Anders war natürlich die Gemütslage bei Rot-Weiss Essen. Nach einer verkorksten ersten Halbzeit, in der RWE 0:2 zurücklag, zeigten die Gäste aus dem Ruhrgebiet in Durchgang zwei eine richtig starke Leistung. Doch am Ende langte es nicht zu etwas Zählbarem.

Unsere Fans sind super. Ich kann da nichts Negatives sagen. Sie haben uns 90 Minuten positiv unterstützt. Das hat uns geholfen und wir haben geglaubt, dass wir das noch drehen können. Ich hoffe, dass die Fans immer so bleiben. Das ist sehr wichtig für uns. Isaiah Young

"Schwer zu sagen, warum das hier nicht geklappt hat. Wir haben richtig gut gespielt. Wir haben gekämpft, sind mutig geblieben, haben Torchancen kreiert. Wir müssen nur mehr Tore machen. Auf jeden Fall waren hier viele positive Dinge dabei. Ich hoffe, dass wir uns schon nächste Woche für diesen Aufwand belohnen", bilanzierte Isaiah Young, der das 1:2 der Essener per Kopf erzielte und auch sonst ein starkes Spiel machte, gegenüber "Magenta Sport".

Stark, das waren auch die Essener Fans. Gut 1000 Rot-Weisse waren unter den 12.500 Zuschauern in Halle zugegen und sorgten für eine tolle Stimmung. Das ging auch an der Mannschaft nicht spurlos vorbei.

Schon am nächsten Sonntag, 13. August (13 Uhr), geht es für Rot-Weiss Essen weiter. Dann kommt Zweiligist Hamburger SV ins Stadion an die Hafenstraße. Die 1. Runde im DFB-Pokal steht auf dem Programm. "Wir müssen das jetzt analysieren und schauen, was die Mannschaft besser machen kann, was ich besser machen kann. Und dann beginnt schon die Vorbereitung auf den HSV", freut sich Young.