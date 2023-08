Drittligist Rot-Weiss Essen steht vor der zweiten Drittliga-Saison nach dem Aufstieg. Coach Christoph Dabrowski spricht über die Zielsetzung.

Am 20. Mai 2023 gastierte Rot-Weiss Essen zuletzt beim Halleschen FC. Es war das letzte Auswärtsspiel der Saison für die Rot-Weissen. Nach 90 Minuten stand – trotz Chancenplus – eine 0:2-Niederlage zu Buche. Diese Pleite konnte allerdings schnell vergessen werden, weil Essen einen Tag später den Klassenerhalt auf der Couch feierte.

Nur rund zweieinhalb Monate nach dem letzten Gastspiel in Halle wird RWE am Freitag (04. August, 19 Uhr) erneut im Leuna-Chemie-Stadion antreten. Dieses Mal wartet das erste Auswärtsspiel und gleichzeitig auch die Saisoneröffnung auf die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski.

Während die Essener bei der Generalprobe vor dem Saisonauftakt eine 0:1-Niederlage beim SC Verl kassierten und keine gute Leistung zeigten, hinterließ der HFC bei seinem letzten Testspiel einen starken Eindruck. Es ging gleich zweimal über jeweils 45 Minuten gegen den Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden. In der ersten Partie setzte sich Halle mit 1:0 durch, die zweite Begegnung endete 2:2.

RWE-Coach Dabrowski erwartet einen spielstarken Gegner: "Wir haben uns natürlich ein paar Sequenzen von Testspielen des Gegners angeschaut und haben dadurch eine grobe Vorstellung, was auf uns zukommt. Halle ist grundsätzlich eine Mannschaft, die versucht, spielerische Lösungen zu finden und immer wieder die Tiefe ansteuert. Sie pressen situativ, können aber auch im tiefen Block verteidigen und die Räume eng machen. Sie haben einige spielstarke Jungs in ihren Reihen. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe und wir freuen uns, dass wir wieder in den Wettkampfmodus starten. Das lieben wir doch alle. Wir haben die Mannschaft vorbereitet und wollen das am Freitag in die Umsetzung bringen."

Für die Essener wäre ein guter Start in die Saison wichtig. Anders als im letzten Jahr (1:5 gegen Elversberg) möchte RWE direkt von Beginn an voll da sein. Wenn Dabrowski über die Zielsetzung spricht, dann zeigt er sich durchaus zuversichtlich:





"Ich habe in der Vorbereitung eine Mannschaft erlebt, die sehr willig ist und eine hohe Bereitschaft hat. Deswegen gehe ich mit einem positiven Gefühl aus der Vorbereitung raus. Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß, in Halle die Saison zu eröffnen. Wir haben natürlich ein klares Ziel und alle noch die Tabelle vom letzten Jahr im Kopf. Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern. Klar ist: Wir wollen tabellarisch besser abschneiden, mehr Punkte holen und uns entwickeln. Die Mannschaft ist neu zusammengestellt und wir haben einen Umbruch hinter uns. Ein guter Start würde uns natürlich sehr guttun."