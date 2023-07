Rot-Weiss Essen hat knapp eine Woche vor Saisonstart in der 3. Liga den nächsten Neuzugang unter Vertrag genommen. Er war die letzten Wochen schon bei der Mannschaft.

Was sich bereits angedeutet hatte, ist jetzt offiziell: Rot-Weiss Essen verpflichtet Mittelfeldspieler Lucas Brumme. Der 23-jährige Linksfuß konnte im Probetraining die RWE-Verantwortlichen um Trainer Christoph Dabrowski überzeugen und hat seine Unterschrift unter einen bis 2024 gültigen Vertrag gesetzt.

"Wir waren von Beginn an von Lucas Qualitäten überzeugt", wird Marcus Steegmann, Direktor Profifußball, in der Vereinsmitteilung zitiert. "Mit der endgültigen Verpflichtung wollten wir allerdings bewusst abwarten und zunächst schauen, wie sein Körper nach seinen Knieproblemen in der vergangenen Saison mit der Belastung umgeht."

Nicht ohne Grund hat Brumme die komplette Sommervorbereitung mit der Mannschaft absolviert und in jedem absolvierten Testspiel auf dem Rasen gestanden. "Nach mehrwöchigem Training und reichlich Spielpraxis sind keine Probleme aufgetreten, sodass einer Zusammenarbeit nichts im Wege steht", so Steegmann weiter.

"Umso mehr freut es uns, mit Lucas Brumme einen Linksfuß für das Team gewonnen zu haben, der auf der offensiven Außenbahn viele Tiefenläufe anbietet und über eine gute Flankenqualität verfügt." Steegmann ist sich sicher, in Brumme einen wichtigen Baustein für die anstehende Drittliga-Saison verpflichtet zu haben, wenn dieser sein Potenzial auf den Platz bekomme.

"Geradliniger Spieler mit Tempo und Mentalität"

"Lucas hat sich in den Trainingseinheiten und in der Kabine jederzeit gut eingebracht und gezeigt, dass er uns mit seinen Qualitäten helfen kann", äußert sich RWE-Trainer Christoph Dabrowski. "Er ist ein sehr gradliniger Spieler, der mit seinem Tempo oft bis zur Grundlinie oder in den Strafraum durchstößt und so viele Aktionen kreiert oder selbst torgefährlich wird. Er verfügt zudem über eine gute Mentalität und bringt sich aktiv ins Spiel ein."

Ausgebildet wurde Brumme in seiner Geburtsstadt beim 1. FC Union Berlin. Noch in der Jugend wechselte er innerhalb der Stadt zum BFV Dynamo, wo ihm der Sprung in den Seniorenbereich gelang. Nach drei Jahren Regionalliga Nordost (51 Spiele) folgte der Wechsel zum SV Wehen Wiesbaden (55 Spiele).

"Es ist ein schönes Gefühl, das Vertrauen von Christian Flüthmann, Marcus Steegmann und Trainer Christoph Dabrowski zu spüren und nun offiziell ein Teil von Rot-Weiss Essen zu sein", sagt Brumme selbst. "Ich habe in den letzten Wochen versucht, die Verantwortlichen mit guten Leistungen im Training und in den Testspielen von mir zu überzeugen. Es macht mich glücklich, dass mir das gelungen ist. Jetzt kann ich den Drittliga-Start nächste Woche in Halle kaum erwarten."