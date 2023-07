Es dauert nicht mehr lange bis zum Liga-Auftakt von Rot-Weiss Essen beim Halleschen FC. Vor dieser Partie bestreitet RWE noch ein letztes Testspiel.

Bei Rot-Weiss Essen neigt sich die Vorbereitung vor dem Saisonstart in der 3. Liga dem Ende zu. Am Mittwochabend testete RWE gegen den Essener Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop. Die Partie endete 6:0 (4:0) für den Drittligisten.

Mit Lucas Brumme (9.), Ron Berlinski (16.), Marvin Obuz (25.), Cedric Harenbrock (39.), Torben Müsel (47.) und Isaiah Young (49.) konnten sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen.

Nach jeweils einer Trainingseinheit am Donnerstag (10.30 Uhr), die am Vormittag absolviert wurde, und Freitag (15 Uhr) steht für die Essener am Samstag (14 Uhr) die Generalprobe vor dem Saisonauftakt auf dem Programm.

Die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski reist zum Liga-Konkurrenten SC Verl in die Sportclub-Arena. Das Duell findet zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber die Fans bekommen trotzdem die Möglichkeit, den XXL-Test über 120 Minuten auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal des SC Verl mitzuverfolgen.

Wir werden die Chance auch nutzen, um den einen oder anderen Spieler über eine längere Minutenzeit einzusetzen. Also nicht nur 60, sondern vielleicht teilweise auch 75 oder 90 Minuten. Das wird dann schon das Ziel sein. Wir wollen an die 90 Minuten herankommen. Christoph Dabrowski.

Dabrowski freut sich, dass seine Mannschaft zum Abschluss der Vorbereitung noch auf einen ebenbürtigen Gegner trifft: "Es ist sehr interessant, dass wir gegen einen direkten Liga-Konkurrenten sehen können, wo wir wirklich stehen. Wir werden die Chance auch nutzen, um den einen oder anderen Spieler über eine längere Minutenzeit einzusetzen. Also nicht nur 60, sondern vielleicht teilweise auch 75 oder 90 Minuten. Das wird dann schon das Ziel sein. Wir wollen an die 90 Minuten herankommen."

Weil die 2. Liga und Regionalliga West bereits am kommenden Wochenende beginnt, war die Gegnersuche für die Generalprobe eingeschränkt. Dass die Wahl mit Verl auf einen Liga-Konkurrenten fiel, ist für Dabrowski nicht problematisch: "Wir spielen in der Liga ja erst am zehnten Spieltag gegen Verl."

Stürmer Moussa Doumbouya könnte bei diesem letzten Testspiel wieder mitwirken. Der Neuzugang vom FC Ingolstadt hatte sich in Braunschweig eine Kapselverletzung an der Schulter zugezogen. "Wir sind froh, dass es nicht so schlimm ist. Er kann wahrscheinlich schon am Samstag wieder zum Einsatz kommen", betonte der RWE-Coach.