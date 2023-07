Vorwürfe gegen Ex-RWE-Keeper: Versuchte Spielmanipulation? DFB ermittelt

Das Drittliga-Spiel beim Halleschen FC hat für einen ehemaligen RWE-Spieler, der nicht im Kader stand, nun womöglich ein Nachspiel.

Er war einer der 14 Abgänge von Drittligist Rot-Weiss Essen in der laufenden Transferperiode. Keeper Raphael Koczor wechselte zum Landesligisten FC Kray.

Doch den Fokus auf die Vorbereitung beim FCK kann er nicht ganz legen, denn der Torwart muss sich am Freitag (28. Juli, 14 Uhr) vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verantworten. Geleitet wird die Verhandlung am DFB-Campus in Frankfurt von Torsten Becker.

Worum geht es bei den Vorwürfen, die sich nicht gegen den Verein, sondern nur gegen den Akteur richten? Koczor wird vom DFB-Kontrollausschuss eine Spielmanipulation im Sinne von Paragraph 6a Nr. 1 der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung vorgeworfen.

Der Torhüter hatte den Vorwürfen zufolge am 18. Mai 2023 im Vorfeld des 37. Drittliga-Spieltages der abgelaufenen Saison bei dem ihm bekannten Spieler Marcel Appiah vom damaligen Liga-Konkurrenten VfB Oldenburg angerufen und bei dessen Rückruf unter anderem sinngemäß gefragt, ob "Oldenburg sich schon etwas überlegt habe, wenn sich Rot-Weiss Essen in Halle reinhaut und gewinnt". Der Hallesche FC und der VfB Oldenburg kämpften zu diesem Zeitpunkt beide noch gegen den Abstieg.

Halle gewann das Spiel gegen Essen am 20. Mai 2023 mit 2:0 - RWE hätte theoretisch selber noch absteigen können durch das Ergebnis. Koczor, der die Vorwürfe bestreitet, stand an diesem Tag nicht im Kader und wurde von RW Essen auch in der gesamten Drittliga-Spielzeit 2022/2023 nicht eingesetzt.

Das ist der entsprechende Paragraph im Wortlaut:

§ 6a Spielmanipulation

1. Wer es, insbesondere als Spieler, Schiedsrichter, Trainer oder Funktionsträger, unternimmt, auf den Verlauf und/oder das Ergebnis eines Fußballspiels und/oder den sportlichen Wettbewerb durch wissentlich falsche Entscheidungen oder andere unbefugte Beeinflussung einzuwirken in der Absicht, sich oder einem anderen einen Vorteil zu verschaffen, macht sich der Spielmanipulation schuldig. Dies gilt nicht für Spieler, die beim Spiel oder im Zusammenhang mit diesem durch Verletzung einer Fußballregel ausschließlich einen spielbezogenen sportlichen Vorteil anstreben; die Möglichkeit der Bestrafung als unsportliches Verhalten gemäß § 1 Nr. 4. bleibt insoweit unberührt.

Die Abgänge von RWE in der Übersicht

Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Michel Niemeyer, Oguzhan Kefkir (beide RW Oberhausen), Niklas Tarnat (1860 München), Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt), Timur Kesim (ETB SW Essen), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg)