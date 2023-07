3. Liga: Niklas Tarnat wechselt zu Traditionsverein und spielt in Zukunft gegen RWE

Der TSV 1860 München hat sich Niklas Tarnat geangelt, der bis zum Sommer bei RWE unter Vertrag stand.

In der abgelaufenen Saison in der 3. Liga hat der TSV 1860 München sein Aufstiegsziel krachend verfehlt. Am Ende landete die Mannschaft nur auf Rang acht. Offenbar soll es nun einen neuen Anlauf geben.

Zwar hat der TSV wichtige Spieler verloren, dabei gab es aber auch eine stattliche Ablösesumme für Innenverteidiger-Talent Leandro Morgalla, der für etwa 1,8 Millionen Euro zu RB Salzburg wechselte.

Das Geld steht zur Verfügung, zudem berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass das Budget um knapp eine halbe Million Euro erhöht wurde und in die Mannschaft fließen soll.

Nachdem zuvor schon gestandene Kicker wie Tarsis Bonga (Braunschweig, davor VfL Bochum) und Valmir Sulejmani (FC Ingolstadt) kamen, wurde nun ein Teil des Geldes in die Hand genommen, um den ehemaligen RWE-Spieler Niklas Tarnat zu verpflichten, der in Essen keinen neuen Vertrag erhielt.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler wurde als Zugang vorgestellt - er betonte: "Ich war wahnsinnig glücklich, als der Anruf kam. Bei so einem Traditionsverein spielen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen. Ich freue mich sehr, wieder in München zu sein und für die Löwen auflaufen zu dürfen. Ich freue mich auf die kommende Zeit.“

Bei RWE war er mit 30 Einsätzen zuletzt Stammspieler, trotzdem fiel er dem großen Umbruch zum Opfer, nun möchte er in heimischen Gefilden mit den "Löwen" Erfolge erzielen. In der Jugend kam er mit elf Jahren zum Rivalen FC Bayern, wo er bis zur U23 spielte.

Die Abgänge von RWE in der Übersicht

Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat (1860 München), Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt), Timur Kesim (ETB SW Essen), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg)