3. Liga: 13. Abgang - Offensivtalent der BVB-U23 wechselt zu Trabzonspor

Bei U23-Teams kommt es jedes Jahr vor. Der Kader wird im Sommer komplett umgebaut - so auch beim BVB II, wo es nun Abgang Nummer 13 gab.

Die U23 von Borussia Dortmund hat Abgänge in drei europäische Länder zu verzeichnen. Spieler des Drittligisten gingen nach Italien, Kroatien und nun in die Türkei.

Denn Mittelfeldspieler Göktan Gürpüz verlässt Borussia Dortmund und wechselt zum türkischen Erstligisten Trabzonspor. Darauf haben sich alle Parteien am heutigen Mittwoch verständigt.

Der 20-jährige Gürpüz war im Sommer 2016 von Schalke 04 in die U15 von Borussia Dortmund gewechselt und hatte seither alle Jugendmannschaften beim BVB durchlaufen. Neben zahlreichen Einsätzen in der A- sowie B-Junioren-Bundesliga absolvierte er 20 Partien in der UEFA Youth League für Schwarzgelb. In der 3. Liga kommt Gürpüz auf 14 Einsätze für Borussia Dortmunds U23.

„Wir wünschen Göktan nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund alles Gute und viel Erfolg in der Türkei“, erklärt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23.

Und Lars Ricken, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums des BVB, ergänzte: "Göktan hat den BVB nicht nur viele Jahre auf, sondern auch abseits des Platzes hervorragend repräsentiert. Er ist ein richtig guter Typ, wir hatten viel Freude an ihm. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und werden seinen Werdegang weiter verfolgen."

Die Dortmunder starten am Sonntag (5. August, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SC Preußen Münster in die Saison in der 3. Liga.

Zugänge des BVB II: Julian Hettwer (MSV), Paul-Philipp Besong (1. FC Nürnberg), Ayman Azhil (Bayer Leverkusen), Patrick Göbel (FSV Zwickau), Justin Butler (FC Ingolstadt), Felix Irorere (KSC), Franz Roggow (St. Pauli), Tiago Estevão (SV Rödinghausen), Nnamdi Collins, Noa-Gabriel Simic, Jonah Husseck, Samuel Bamba, Marian Kirsch, Hendry Blank (alle eigene U19)

Abgänge des BVB II: Jayden Braaf (Hellas Verona), Marco Pasalic (HNK Rijeka), Göktan Gürpüz (Trabzonspor), Cyrill Akono (VfB Lübeck), Can Özkan (Arminia Bielefeld), Niklas Dams (Wuppertaler SV), Aday Ercan (Wuppertaler SV), Maik Amedick (SC Wiedenbrück), Noa-Gabriel Simic (Rot-Weiß Erfurt), Ole Pohlmann (eigene Profis), Timo Bornemann, Niklas Lübcke (beide unbekannt), Justin Njinmah (Werder Bremen nach Leihe)