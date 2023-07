RWE-Talk: Trainingslager und Dabrowski - so ist die Lage bei RWE

Rot-Weiss Essen bereitet sich im Trainingslager auf die Saison vor. Transfers, Eindrücke, Tests: Wie sich RWE präsentiert, besprechen wir im Talk

Das Trainingslager läuft, Rot-Weiss Essen schwitzt in Wesendorf: In unserer neuesten Folge „Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk“ sprechen wir über die aktuelle Lage beim Drittligisten.

Moderatorin Kira Alex und Rot-Weiss-Reporter Rolf Hantel reden mit Justus Heinisch, der mit im Trainingslager ist. Wie präsentieren sich die Neuen? Wie sind die Bedingungen vor Ort? Woran arbeitet RWE auf dem Platz? Diese Fragen beantworten wir im Talk.

Auffällig ist: Die Mannschaft ist robuster geworden. Viele physisch starke Spieler sind neu dazugekommen, und auch Akteure, die noch entwicklungsfähig sind – das ist gut, meint Heinisch. Sein Kollege Hantel traut vor allem Vinko Sapina, dem zentralen Mittelfeldspieler, eine tragende Rolle zu. Auch Marvin Obuz habe, findet er, in den ersten Testspielen einen guten Eindruck gemacht.

Apropos: Am Mittwochabend traf RWE auf Teutonia Ottensen. 2:1 (2:0) siegte der Drittligist gegen den Nord-Regionalligisten. Es war ein intensives Spiel, in dem Rot-Weiss zwei unterschiedliche Halbzeiten zeigte. Besser lief es vor der Pause, als Christoph Dabrowski eine Doppelspitze aufstellte: Ron Berlinski und Moussa Doumbouya. Nach einer Umstellung auf ein 4-2-3-1 baute seine Elf etwas ab.





Der Trainer macht übrigens, wie Heinisch beobachtet hat, einen gelösten Eindruck im Trainingslager. Nach der wilden Vorsaison scheint er gelassen zu sein. Aber man braucht sich nichts vormachen: „Geht der Saisonstart nach hinten los, dann dürfte es unruhig werden“, schätzt Heinisch, der lange mit Dabrowski gesprochen hat.

RWE trifft zum Abschluss auf Braunschweig

Noch bis Samstag wird Rot-Weiss Essen im Trainingslager sein. Zum Abschluss des Camps trifft die Mannschaft auf den Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Um 13 Uhr wird die Partie an diesem Samstag im Eintracht-Stadion angepfiffen. Für die Braunschweiger ist es die Generalprobe vor dem Liga-Start – RWE wird gut gefordert werden.

„Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ erscheint in der laufenden Saison am Tag nach jedem Spiel. Auch in der Vorbereitung melden wir uns regelmäßig mit neuen Folgen. Sie sind zu sehen auf waz.de, reviersport.de und auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Zuschauen!