Rot-Weiss Essen weilt in Niedersachsen, um sich den Feinschliff für die nächste Saison zu holen. RevierSport hat mit Sportdirektor Christian Flüthmann gesprochen.

Rot-Weiss Essen befindet sich seit Montag im Trainingslager in Wesendorf. Mittlerweile hat die Mannschaft von Chef-Coach Christoph Dabrowski drei Trainingseinheiten absolviert. Am Mittwoch geht es zunächst mit einer teambuildenen Maßnahme weiter, ehe um 18.30 Uhr das erste Testspiel des Trainingslagers auf dem Programm steht. Gegner ist Teutonia Ottensen aus der Regionalliga Nord.

RevierSport hat mit RWE-Sportdirektor Christian Flüthmann (41) die ersten Eindrücke Revue passieren lassen und über mehrere spannende Kaderthemen gesprochen:

Christian Flüthmann über…

das Trainingslager in Wesendorf: "Ich kenne den Ort schon aus meiner Zeit als Cheftrainer bei Eintracht Braunschweig. Da waren wir bereits hier. Wir haben alles, was wir brauchen: Verpflegung, Ruhe, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kurze Wege. Das ist alles bisher sehr positiv. Uns haben in der letzten Saison einige Dinge gefehlt, um erfolgreicher zu sein. Wir haben hier die perfekten Bedingungen, um genau an diesen Schwachstellen zu arbeiten und uns den Feinschliff für die Saison zu holen."

mögliche Zugänge während des Trainingslagers: "Stand jetzt würde ich sagen, dass eher kein Spieler mehr während des Trainingslagers dazustößt. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass so kurzfristig was passiert. Aber klar: Die Gespräche laufen weiterhin und man kann im Fußball nie etwas komplett ausschließen."

die Positionen, die noch gesucht werden: "Wir suchen noch in der Offensive, vor allem auf der Außenstürmer-Position als auch einen Mittelstürmer. Dort beobachten wir, besonders in Position von Marcus Steegmann, intensiv den Markt. Wir müssen zusätzlich auch noch die U23-Regel beachten, aber wir haben ja auch immer noch bis zum 01. September Zeit. Deswegen haben wir keinen Stress. Das geht alles in die richtige Richtung."

Sascha Voelcke und Nils Kaiser, die mit ins Trainingslager gereist sind: "Wir sind da total offen in der Kommunikation und haben sie nicht ohne Grund mit ins Trainingslager genommen. Das haben sich beide Spieler in der bisherigen Vorbereitung erarbeitet. Deswegen war es für uns klar und nur fair, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich weiterhin zu zeigen und beweisen. Bei Sascha war eigentlich schon vorher klar, dass wir ihn mitnehmen werden. Nils hat sich dagegen durch die letzten Wochen die Chance verdient. Wir wollten die Leistungen im Training und in den Testspielen nicht ungeachtet lassen."

Probespieler Lucas Brumme: "Die aktuelle Situation ist sehr positiv. Wir sind total froh, dass er keine Probleme hat und er die intensive Vorbereitung voll absolvieren kann. Grundsätzlich sind wir uns ja mit Lucas einig, werden ihn noch ein paar Tage beobachten und dann sicherlich zeitnah eine Entscheidung treffen."