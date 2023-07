Drittligist Rot-Weiss Essen befindet sich seit Montag im Trainingslager. RevierSport hat am zweiten Tag mit Isaiah Young gesprochen.

Man mag es kaum glauben, aber Isaiah Young geht bereits in seine vierte Saison im Trikot von Rot-Weiss Essen. Im Oktober 2020 wechselte der Flügelflitzer von Werder Bremen II an die Hafenstraße. Seine Bilanz: 117 Pflichtspiele, 14 Tore und 26 Vorlagen.

Aktuell befindet sich Young mit seinen Mannschaftskollegen im Sommer-Trainingslager in Wesendorf. Am zweiten Tag nahm sich der US-Boy nach der Vormittagseinheit Zeit, um ein ausführliches Interview mit RevierSport zu führen. Der 25-Jährige stand dabei Rede und Antwort.

Isaiah Young, der zweite Tag im Trainingslager läuft. Bereits im letzten Jahr weilte RWE in Wesendorf. Wie zufrieden sind Sie mit den Gegebenheiten und was sind die Ziele für das Trainingslager?

Ich bin total zufrieden und positiv. Wir haben hier gute Trainingsmöglichkeiten und auch die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Ich bin auch zufrieden, was wir im Training machen. Wir trainieren natürlich intensiv, aber wir machen genau das, was wir im Spiel umsetzen wollen. Das sah schon ganz gut aus. Die Trainer wollen, dass wir variabel sind – sowohl im Pressing, aber auch im Spiel mit dem Ball. In dieser Liga kann man sich nicht nur auf eine Stärke spezialisieren. Wir haben jetzt im Training zum Beispiel auch mal mit einer Doppelspitze gespielt. So sind wir deutlich variabler.

In diesem Sommer gab es einen kleinen Kader-Umbruch. Langjährige Spieler wie Simon Engelmann, Oguzhan Kefkir und Felix Herzenbruch haben den Verein verlassen, dafür wurden bereits sieben Zugänge vorgestellt. Wie sind Ihre ersten Eindrücke von den neuen Spielern?

Die machen es bislang super und sind charakterlich einwandfrei. Sie passen richtig gut in unsere Mannschaft. Alle Jungs haben bislang gezeigt, dass sie uns weiterhelfen können. Ich bin sehr zufrieden mit den Neuzugängen.

Ein kurzer Rückblick: Wie würden Sie rückblickend Ihre letzte Saison bewerten und was haben Sie sich für 2023/24 vorgenommen?

Ich hatte schon gute Spiele, aber natürlich auch Partien, die nicht so gut waren. Für mich wird es wichtig sein, dass ich Konstanz in mein eigenes Spiel reinbekomme. Das unterscheidet einen guten von einem sehr guten Spieler. Ich möchte vorne effektiver sein und der Mannschaft mit meinen Aktionen helfen, aber ich denke positiv und habe genug Vertrauen in meine eigenen Stärken. Ich bin ein kreativer Spieler, aber ich muss die Aktionen auch zu Ende bringen. Der letzte Pass, die letzte Entscheidung, mehr tiefe Laufwege – daran werde ich arbeiten. Mein Ziel ist es, dass meine nächste Saison besser wird.

Sie gehen bereits in Ihre vierte Saison bei Rot-Weiss Essen. In dieser Zeit haben Sie offensiv auf allen Positionen gespielt. Was liegt Ihnen persönlich am besten?

Ich fühle mich auf den offensiven Außen am wohlsten – egal ob rechts oder links. Im eins-gegen-eins sehe ich schon meine Stärke. Es kann zwar nicht jedes Mal klappen, aber ich versuche es immer wieder. Deswegen denke ich, dass meine Stärken definitiv auf den Außenbahnen liegen. Ich kann aber auch im Zentrum spielen und bin für alles bereit. Dort, wo der Trainer mich aufstellt, werde ich Gas geben.

Was haben Sie persönlich aus den drei Jahren bei RWE mitgenommen?

Wir waren schon erfolgreich und haben auch das eine oder andere Spiel gewonnen (lacht). In der ersten Saison sind wir zwar nicht aufgestiegen, aber wir haben 90 Punkte geholt und sind ins DFB-Pokal-Viertelfinale eingezogen. Das war stark. Danach das Jahr haben wir den Aufstieg gefeiert. Die Fans hatten darauf 14 Jahre gewartet. Für den ganzen Verein war das ein großer Erfolg. Die letzte Saison war zwar nicht so gut, trotzdem haben wir den Niederrheinpokal gewonnen und den Klassenerhalt geschafft. Es war bisher schon eine geile Zeit, das muss ich so sagen. Ich kann zufrieden sein.

Am 4. August startet die Saison für Rot-Weiss Essen mit einem Auswärtsspiel in Halle. Was ist möglich in der neuen Spielzeit?

Ich bin ein ehrlicher Typ und denke, dass wir viel Qualität in der Mannschaft haben. Ich möchte persönlich jede Partie gewinnen, auch wenn klar ist, dass das nicht funktionieren wird. Unser Hauptziel ist klar: Wir wollen uns weiterentwickeln und eine bessere Saison als zuletzt spielen. Jetzt wissen wir, was in der 3. Liga auf uns zukommt. Das ist ein Vorteil im Vergleich zur letzten Saison.