3. Liga: SC Verl klärt weitere Personalie, 1860 München legt mit zehntem Neuzugang nach

Die Klubs der 3. Liga basteln weiter an ihren Kadern. Bei 1860 München gibt es einen weiteren Neuzugang, während der SC Verl mit einem Stammspieler verlängert.

Bei 1860 München geht es zurzeit Schlag auf Schlag. Einen Tag nach dem Transfer des erstligaerfahrenen Valmir Sulejmani hat sich der Drittliga-Konkurrent von MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen erneut verstärkt.

Morris Schröter wechselt in die bayrische Landeshauptstadt. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von Hansa Rostock. 1860 muss eine Ablöse für den 27-Jährigen bezahlen, über die Modalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Schröter stand in der vergangenen Saison in Rostock unter Vertrag, zuvor war er für Dynamo Dresden, FSV Zwickau und den 1. FC Magdeburg im Einsatz. Er bringt die Erfahrung von 151 Drittliga-Partien und 51 Begegnungen in der 2. Bundesliga mit nach München.

"Ich freue mich sehr, bei den Löwen zu sein und nun den Verein und die Stadt kennenzulernen", wird er von seinem neuen Klub zum Wechsel zitiert. "Ich möchte sportlich dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam eine erfolgreiche Zeit mit dem TSV 1860 München haben."

Otto bleibt dem SC Verl erhalten

Während die "Löwen" damit ihren zehnten Neuzugang begrüßen, hat auch der SC Verl eine weitere Personalie festgezurrt. Mit Yari Otto hat ein Angreifer seinen Vertrag verlängert, der in der vergangenen Spielzeit regelmäßig zum Einsatz kam.

Der 24-Jährige bestritt 30 Drittliga-Partien und erzielte sechs Treffer. Drei weitere Tore bereitete Otto vor. "Ich freue mich sehr, dass uns Yari erhalten bleibt", sagt Sportchef Sebastian Lange über den früheren deutschen Juniorennationalspieler, der vor einem Jahr von Eintracht Braunschweig an die Poststraße gekommen war.

Lange weiter: "Yari hat bereits in der Vergangenheit seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und in der abgelaufenen Saison einen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt gehabt. Er ist offensiv extrem flexibel, mit Überzeugung und vollem Einsatz dabei, kann so die Mannschaft mitreißen. Seine Erfahrung wird uns ebenfalls helfen."