Viktoria Köln: Janßen nach Testsieg hochzufrieden - "Auftaktprogramm könnte schlimmer sein"

Viktoria Köln gewann auch das zweite Spiel in der Vorbereitung auf die 3. Liga. Olaf Janßen war anschließend rundum glücklich.

Viktoria Köln hat das zweite Testspiel der Vorbereitung auf die neue Drittliga-Saison gewonnen. Gegen die SSVg Velbert konnten die Kölner einen 3:2-Sieg feiern.

Dabei lagen die Kölner zweimal in Rückstand und drehten das Spiel dann doch noch zu ihren Gunsten. Erfolgreich auf Kölner Seite waren Seokju Hong (49.), Michael Schultz (61.) und Jonah Benedict Sticker (86.).

Trainer Olaf Janßen attestierte seiner Mannschaft eine gute Vorstellung: „Ich bin sehr zufrieden. Ich meine, wir hatten 34 Grad und gerade die zweite Trainingswoche rum. Wir haben teilweise drei oder viermal am Tag trainiert. Ich bin mit der Mentalität super einverstanden. Wir hätten sicher noch das ein oder andere Tor mehr schießen müssen, aber die Jungs haben alles reingeworfen. Das ist wichtig in der Phase, wo es vielleicht auch mal weh tut.“

So spielte Viktoria Köln vor der Pause: Voll - May, Kubatta, Fritz, Schultz, Koronkiewicz - Henning, Russo, de Mester - Marseiler, Mustafa Voll - May, Kubatta, Fritz, Schultz, Koronkiewicz - Henning, Russo, de Mester - Marseiler, Mustafa So spielten die Kölner nach der Pause: Bördner - Handle, Kubatta, Schultz (62. Sticker), Amaniampong, Koronkiewicz (62. Heister) - Bogicevic, Russo (62. Lankford), Philipp - Hong, Becker

„Einige Spieler haben auch ein gewisses Ausrufezeichen gesetzt und von daher bin ich rundum zufrieden. Vor allem auch, da wir jetzt gegen stärkere Gegner spielen. Das ist extrem wichtig, weil ich mag es nicht solche Kicks zu haben, wo wir zweistellig gewinnen, denn die bringen einen nicht wirklich weiter“, analysierte Janßen die Begegnung weiter.

Der gut gelaunte 56-Jährige war aber nicht nur mit dem Sieg im Test einverstanden: „Auch mit dem Kader bin ich sehr zufrieden. Ich meine, ich bin ja auch in die Planungen involviert. Wir hatten viel Zeit, da wir früh gesichert waren und haben uns wirklich bewusst für Spieler entschieden, wo wir denken, dass sie unser Spiel besser machen. Das fühlt sich gut an.“

Nur in der Abwehrreihe gäbe es laut Janßen noch Bedarf: „Dort sind wir sicherlich noch etwas unterbesetzt. Das liegt an den Verletzungen von Lars Dietz und Jeremias Lorch, die eben langfristig ausfallen. Aber auch das ist unser Weg: Dann haben wir einige ganz junge Jungs dabei und wenn es so ist, schmeißen wir die auch in Ligaspielen rein. Da haben wir kein Problem mit. Da habe ich keine Angst.“





Eine gute Nachricht gab es für Viktoria Köln unter der Woche. Das erste Spiel der Saison findet wie erhofft zuhause und gegen einen NRW-Klub statt. Am 5. August um 14 Uhr ist der SC Verl zu Gast.

Auch das sorgte für gute Stimmung bei Janßen: „Ich freue mich sehr darüber. Gerade weil wir in der 3. Liga zum ersten Mal ein Heimspiel zum Auftakt haben. Ich glaube, wir haben noch nie einen Sieg eingefahren, von daher sind wir glücklich jetzt mal daheim zu beginnen. Verl kennen wir natürlich und wissen, was uns erwartet. Dann spielen wir gegen Saarbrücken und zuhause gegen RWE, zwischendurch im Pokal gegen Bremen. Ich denke, da gibt es schlimmere Programme.“