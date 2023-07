MSV Duisburg: Entwarnung bei Girth – Neue Bewegung bei den Torhütern

Nach dem 26:0-Sieg gegen DJK Lösort Meiderich hat sich Torsten Ziegner über die Torhütersituation beim MSV Duisburg geäußert. Benjamin Girth wird schnell wieder fit sein.

Es lief die 14. Spielminute im zweiten Testspiel des MSV Duisburg gegen den A-Ligisten Lösort Meiderich (26:0), als Benjamin Girth seinem Trainer anzeigte, dass es für ihn nicht mehr weitergeht. Kurz zuvor hatte der Angreifer noch zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen.

Der Torjäger und Ziegner gingen mit der frühen Auswechslung nur auf Nummer sicher. „Es ist nichts passiert. Benni hatte in den letzten Tagen mit schweren Beinen zu kämpfen und hat irgendwann gemerkt, dass etwas sein könnte, wenn er weiterspielt“, sagte der Trainer, der seiner Mannschaft für Montag freigegeben hat.

Lediglich die angeschlagenen Spieler, neben Girth sind das Marvin Senger, Marvin Bakalorz und Niklas Kölle (alle drei noch ohne Testspieleinsatz), kommen zur Behandlung zum Vereinsgelände.





Mit dem Rest seiner Mannschaft war Ziegner am Sonntag deutlich zufriedener, als noch beim 14:1-Auftaktsieg in Duissern am Freitagabend. „Das Ergebnis ist wieder nicht wichtig, der Gegner war noch mal schlechter, der Rasen aber deutlich besser und größer. So hatten die Jungs mehr Möglichkeiten und waren in vielen Phasen viel konsequenter und zielstrebiger“, analysierte der 45-Jährige.

Maximilian Braune stand an der Westender Straße die gesamten 90 Minuten zwischen den Pfosten, bei Vincent Müller liegt der Fokus noch auf dem Training. An der Rangordnung auf der Linie habe sich aber nichts geändert, erklärte Ziegner. „Vincent hat vor dem Spiel noch zwei Einheiten absolviert und geht noch in den Kraftraum. Aber er geht als Nummer eins ins Rennen und Max ist der Herausforderer. Beide wissen um ihre Position.“

Dritter Torwart oder neue Chance für Raeder?

Ein dritter Torhüter wird noch gesucht, nachdem der Vertrag von Lukas Raeder ausgelaufen ist. Komplett ausgeschlossen, dass der ehemalige Schalker und Essener nun doch bei den Zebras verlängert, ist es nicht. Bei einem externen Neuzugang könnte sich die Situation jedoch noch mal neu gestalten. „Lukas und der Verein sind sich eigentlich einig. Der Markt ist aber ganz gut belegt“, meinte Ziegner.

Findet sich ein jüngerer, ambitionierterer Keeper mit mehr Entwicklungspotenzial, ist die Personalie Raeder in Duisburg wohl Geschichte. Ziegner: „Er war in der letzten Saison der klare Ersatzmann. Das würde er wieder sein.“ Vorausgesetzt, es kommt kein Neuer.

Für den MSV geht es am Dienstag mit der zweiten intensiven Trainingswoche weiter, an deren Ende die nächsten Tests anstehen. Am Freitag (19 Uhr) geht es nach Bocholt, einen Tag später zum Oberligisten Hamborn 07 (15 Uhr). „Es geht viel um Kondition, Ausdauer, Athletik und Kraft. Die Gegner werden besser. Wir werden logischerweise noch nicht so frisch sein, wie in der Liga, aber schon in einem anderen Zustand als aktuell“, sagte Ziegner.