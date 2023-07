MSV Duisburg: Torhüter weg - kommt ein ehemaliger Bundesligaspieler?

Am Rande der Saisoneröffnung des MSV Duisburg hat sich Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp über die personelle Situation geäußert. Ein Torhüter wird dem Kader nicht mehr angehören.

Am Freitagabend beim Testspielauftakt des MSV Duisburg in Duissern (14:1) stand Lukas Raeder in der ersten Halbzeit noch zwischen den Pfosten. Es war sein letzter Arbeitstag für den MSV Duisburg. Beim Showtraining auf dem Familientag war der Torhüter nicht mehr dabei. Denn der Vertrag des ehemaligen Schalkers und Esseners besaß am Samstag (1. Juli) keine Gültigkeit mehr.

Zweimal rückte der 29-Jährige in der vergangenen Saison zwischen die Pfosten. Während der Schulterverletzung von Stammkeeper Vincent Müller schenkte Torsten Ziegner allerdings Eigengewächs Maximilian Braune das Vertrauen auf der Linie. Kurios: War Müller fit, saß meistens Raeder auf der Bank.

„Wir haben aktuell 21 Spieler im Kader, darunter zwei Torhüter, und wollen noch einen dritten Torwart verpflichten“, sagte Duisburgs Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp und erklärte, wonach die Zebras noch genau Ausschau halten. Zwei Feldspieler sollen noch unterschreiben: ein offensiver Außenspieler und ein Stürmer.

„Wir hoffen, Anfang der Woche etwas präsentieren zu können und sind in intensiven Gesprächen.“ Beim angesprochenen Mittelfeldmann für den Flügel könnte es sich nach RS-Infos um Pascal Köpke handeln. Zuerst hatte die WAZ berichtet. Der Sohn von Ex-Nationaltorhüter Andreas Köpke war zuletzt mit Dynamo Dresden in Verbindung gebracht worden und ist seit seinem Abgang aus Nürnberg vereinslos. Beim FCN plagte sich der drittligaerfahrene 27-Jährige zuletzt mit den Folgen einer Knie-OP nach einem Kreuzbandriss herum. Bei Hertha BSC kam Köpke von 2018 bis 2020 auf sieben Bundesligaeinsätze.

MSV Duisburg: Nächster Test am Sonntag

Kommentieren wollte die Personalie am Samstag niemand, stattdessen sprach Ziegner noch über den aktuellen Stand der Vorbereitung: „In den ersten Wochen geht es immer darum, die Kondition und Ausdauer zu stärken. Die Jungs sind fit und läuferisch besser in die Vorbereitung gekommen als im vergangenen Jahr.“ Am Sonntag kommt mit der DJK Lösort Meiderich der nächste A-Ligist an die Westender Straße.