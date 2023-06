Lawrence Ennali ist nach einer Leihsaison bei Rot-Weiss Essen zu Hannover 96 zurückkehrt. Offenbar nur als Zwischenstopp. Den Flügelspieler zieht es nach Polen.

Wie polnische Medien, Bild und transfermarkt.de übereinstimmend berichten, steht Lawrence Ennali - letzte Saison von Hannover 96 an Rot-Weiss Essen verliehen - vor einem Wechsel zu Gornik Zabrze.

Lukas Podolski, prominentester Spieler des polnischen Erstligisten, soll sich sogar persönlich um den Flügelspieler bemüht haben, der auch bei Vereinen aus Belgien und der Niederlande im Gespräch war.

Ennali ist eigentlich noch bis 2024 an Hannover 96 gebunden, soll aber im Kader von Trainer Stefan Leitl wenig Perspektive haben. Laut Bild erhalten die Niedersachsen eine geringe Ablöse plus Bonuszahlung sowie eine Beteiligung für einen möglichen Weiterverkauf in der Zukunft. Bereits dieses Wochenende könnte der Transfer noch über die Bühne gehen.

Bei Gornik Zabrze dürfte der 21-Jährige Kanji Okunuki ersetzen, der sich am Freitag dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg anschloss.

RWE und Ennali konnten sich nicht einigen

Ennali wechselte im Sommer 2022 auf Leihbasis zu RWE. Seine Bilanz: 37 Pflichtspiele, davon 24 von Anfang an, vier Tore und drei Vorlagen. Trotz Zweifel an seiner Effizienz sah es zwischenzeitlich so aus, als würde der 21-Jährige 2023/2024 eine Chance erhalten, seine Ausbeute an der Hafenstraße auszubauen.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski galt als Befürworter des Offensivmanns. Darüber hinaus gab es laut Informationen dieser Redaktion sogar Gespräche über eine Weiterbeschäftigung. Ohne Erfolg: Klub und Spieler konnten sich nicht einigen, die Essener entschieden sich dazu, die offensiven Außenbahnen neu zu besetzen.

Der gebürtiger Berliner wurde unter anderem bei Hertha BSC, TeBe, Viktoria Berlin und Schalke 04 ausgebildet, ehe er 2020 bei Hannover 96 landete. Dort feierte Ennali sein Profidebüt und brachte es auf insgesamt acht Einsätze in der 2. Bundesliga und zwei im DFB-Pokal (keine Torbeteiligung).